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台荷加速器發起台荷成長基金 共建台歐未來健康產業

2019-12-18 09:17經濟日報 記者宋健生／即時報導

台荷加速器宣布，正式發起成立「台荷成長基金（Tiger Growth Fund）」，將作為積極協助台灣生醫企業赴歐洲發展的資金來源，並逐步與其他台歐投資者擴大合作，互相作爲搭配台歐投資款與補助款，共建台歐未來健康產業。

台荷加速器採取積極行動，主要協助台灣企業用最低門檻、低風險方式進入歐洲市場，並協助極大化企業資金和資源使用效率。

另外，台荷加速器也希望藉由台荷成長基金拋磚引玉，串聯更多合作夥伴，一起協助台灣生醫企業赴歐洲發展，並吸引歐洲生醫企業來台灣發展，以台灣和荷蘭分別作為亞洲與歐洲的市場門戶。

台荷加速器自2018年7月正式設立開張以來，定期舉辦台荷成長論壇，鎖定生醫產業、智慧醫療、智慧農業、太空科技等產業，並定期根據台商發展歐洲市場所需的各面向主題和知識，邀請台歐名人專家演講。

未來的健康照護設計，將以智能、深厚技術研究與數據科學為架構，需要更多人性化科技和友善設計，衛生保健也將聚焦於深度數據、智能感測器、虛擬患者和人際網絡。台灣和荷蘭可以作為區域樞紐進行合作，發展未來健康照護與生命科學技術。

台荷加速器說，台灣作為醫療保健領導者的地位卻鮮為人知。《商業雜誌》CEOWorld在2019年《醫療保健指數》調查的89個國家中，指出台灣擁有全球最佳的醫療保健系統，而荷蘭是第11位，但荷蘭的醫療技術行為反映了國際格局，因為荷蘭的供應商幾乎涵蓋醫療保健行業的技術和服務。

台灣和荷蘭如何才能在醫療技術和生命科學創新領域的領先地位，共同為未來的健康發展？

台荷成長論壇第六期活動 ，特別訂定論壇主題為＂共建未來健康＂，因為台灣和荷蘭都各自定位為亞洲和歐洲門戶的優勢地位， 兩個國家都非常重視智慧醫療產業的發展和國際競爭優勢。

尤其兩國的體療體系截然不同，前者是以醫院爲基礎，並採用國民健保的制度，後者則是建基在家庭醫生爲基礎，採用私人醫療保險制度。兩者都有各自的優點，然而都無法永續經營。

因此，如何針對未來健康產業的特點，設計可永續經營的醫療產業，成為值得研究的議題，也是台灣和荷蘭必須面對的挑戰，也是兩者可共同學習的部分。

台荷加速器今年9月30日於荷蘭烏特勒支舉辦第八屆「2019台灣商機日」，特別與歐洲天使投資協會（BAE）和歐洲早期投資媒合平台（ESIL），簽署共建台歐投資網路和設計台歐投資媒合機制的合作備忘錄。

這是自2014年6月在中小企業處的見證下，TGN與BAE第一次簽署合作意向書以來，BAE第三次與台灣合作夥伴簽署合作意向書，足以代表歐洲天使投資者對台灣創新的高度重視程度。

而雙方則預計要共建台歐投資網絡平台，並共同設計媒合新創團隊與投資者的機制。

荷蘭

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