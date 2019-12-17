大同擬對大同日本增資 充實營運資金拓展市場

大同 (2371)公告擬對100%持股子公司大同日本進行現金增資，投資總金額以日圓20億元為上限，採分次辦理。由於金額頗大，相當於新台幣5.4億元，大同指出，大同日本為本集團在日本的營銷據點，本次現金增資主要是協助其償還銀行借款以降低利息費用，並且充實營運資金，以利其繼續協助在日本市場的拓展。

根據大同107年的年報，大同日本去年營收29.56億元，稅後純益4,635萬元，每股純益 (EPS)3.09元，是獲利的子公司，主要業務有設備儀器、原料採購與電子、家電、資訊產品銷售與服務。大同知名的大同電鍋、高效率馬達等，均是透過大同日本來銷售。

相較於大同墨西哥、大同美國去年營運都陷入虧損，大同日本是業外獲利貢獻子公司。

大同強調，目前日本公司業務為推廣本集團各BU產品到日本(如：智慧電表、馬達、變壓器、小家電等)，同時亦會將日本技術、零件和產品引進到台灣。本次現增以20億日圓為上限，針對日本公司需求與發展狀況設進度，將分次提供資金。

大同前11個月合併營收315.72億元，年減44.1%，主因為旗下華映宣布破產；綠能、尚志半導體等下市，致使合併營 收大幅萎縮。