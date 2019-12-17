台灣山葉機車：七期環保機車 將是燃油機車的決戰點

台灣山葉總經理奧古賢宏指出，七期環保機車將是燃油機車的決戰點。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台灣山葉機車看好電動機車市場明年持續成長，除了今年已推出的一款電動機車外，並將持續發展。台灣山葉總經理奧古賢宏指出，今年機車市場不弱，明年仍有汰舊換新的補助，市場規模將與今年相當，但七期環保機車將是燃油機車的決戰點。

台灣山葉副董長武田真二表示，2019年對台灣機車產業而言，可說是意義深遠的一年。在政府購車補助金政策帶動下，今年EV銷售台數持續成長，並已超過總體市場一成以上。對此，有部份同業以價格競爭作為因應，雖然在短期間內刺激總市場得以成長，但從長遠來看，可能對整體產業健全發展造成影響。

受到近來台灣機車市場激烈變動影響，日本總公司山葉發動機將數年前曾在台灣深耕的武田真二調任至台灣山葉機車擔任副董事長。同時也將具有日本山葉多個海外據點售後服務經歷的奧谷賢宏派任總經理一職，兩人將共同強化台灣山葉機車的經營體質，並持續以提升公司競爭力為目標。

台灣山葉表示，明年電動機車的市場規模將持續成長，燃油機車則會逐漸向125cc靠攏，市場愈來愈競爭，產品的規劃設計則會愈來愈有競爭力。其中燃油機車更因明年對於七期環保車款有5000元的補助，也將是各家車廠全面布局的重點所在。