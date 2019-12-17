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奇幻管樂快閃桃機 新東陽火雞音樂派對登場

2019-12-17 18:41經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

每年12月各地都充滿著濃濃聖誕氣氛，為帶給民眾不同感受的聖誕節，新東陽特於今（17）日在桃園國際機場第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕 奇幻管樂派對」，邀請連續兩年獲頒桃園市在地傑出演藝團隊的「狂美交響管樂團」和兩位聲樂博士現場演出，這次在正式演出前還安排了快閃管樂演奏，讓熙攘的旅客們無比驚豔，新東陽現場也準備火雞料理跟雞尾酒派對提供旅客們享用，同時聖誕老人也出現在音樂會中分送幸福禮物，熱鬧氛圍搭配聖誕佈置，讓旅客在美妙的音樂及美食饗宴中提前歡度聖誕佳節。

新東陽除了致力於將台灣的美食推廣至全世界，同時也十分重視與支持在地發展，這次特別邀請桃園市在地傑出的演藝團隊「狂美交響管樂團」及女高音陳慧如跟男中音張淳菡兩位聲樂博士一同為旅客們表演多首膾炙人口的聖誕樂曲，活動指揮－謝韋民為管樂團團長同時也是創辦人，其餘演奏團員皆為畢業於海內外各音樂學院的音樂家們。

音樂會中安排了多首聖誕樂曲，管樂團以精湛的演奏技術跟彼此的好默契贏得如雷掌聲，也帶領著旅客們進入充滿奇幻的聖誕管樂派對。另外，在音樂會開始前於桃園機場第一航廈B1美食街及1樓出境大廳還安排了銅管五重奏的快閃演出活動，聖誕佳音環繞機場，溫馨氣氛感染了現場民眾。

除了奇幻優美的管樂演出外，為了讓民眾感受到滿滿幸福，新東陽現場準備了聖誕火雞料理與雞尾酒。以新東陽自製鮮嫩可口的火雞肉淋上獨門醬料，與新鮮生菜包於彈牙的墨西哥餅皮中，美味多汁的多層次口感讓國內外旅客們食指大動，此次特別製作了火雞洋芋沙拉、芥末子小漢堡等共四種的火雞創意料理，由火雞肉跟不同蔬菜的新奇組合十分受歡迎。

另外，為讓年輕學子有一展長才的機會，邀請清華大學飲品社的學生們在現場特調三款雞尾酒提供給民眾享用，美食美酒組合讓人齒頰留香。在聖誕樂音繚繞中品嚐美味佳餚，同時聖誕老人跟小天使們也出現於活動中發送聖誕小禮，氣氛溫馨歡樂，不僅暖胃又暖心，帶給大家不同於以往的聖誕音樂派對，最後在現場大合唱聖誕熱門樂曲「We Wish You A Merry Chritmas」中完美落幕。

為帶給民眾不同感受的聖誕節，新東陽特於今（17）日在桃園國際機場第一航廈北側3樓...
為帶給民眾不同感受的聖誕節，新東陽特於今（17）日在桃園國際機場第一航廈北側3樓出境大廳舉辦「狂響聖誕 奇幻管樂派對」。圖／新東陽提供
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東陽桃園機場音樂會

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