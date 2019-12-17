力麗印尼廠明年可望虧轉盈 力拚毛利率不減反增

美中貿易戰牽動生產基地移轉，隨著東南亞化纖產能快速擴充，國內廠商訂單大量流失，力麗（1444）副總暨發言人陳漢卿今（17）日坦承，大環境相當辛苦，力麗明年營收將下滑，但公司轉型聚焦機能型、環保紗等高端產品，有信心毛利率「不減反增」。

力麗今天舉行年度法說會，面對國內紡纖業者今年普遍苦哈哈，力麗今年前11月營收110.37億元，年減6.2%；前三季稅後純益3.59億元，比去年同期衰退19.1% ，表現算是相對抗跌，目前力麗的產能利用率也維持在九成的高水準。

陳漢卿分析，力麗今年台灣區的本業營運其實與去年差不多，獲利衰退幅度較大，主要因為印尼廠今年開始大量投產，公司開始認列設備折舊攤提，雖然印尼廠今年營收成長，但虧損反而擴大，對照去年虧損6,000多萬元，今年前三季就虧了1億多元。

不過隨著經濟規模及學習曲線的效益逐漸顯現，印尼廠最近幾個月虧損已大幅收斂，明年可望正式「虧轉盈」。力麗集團旗下的印尼力寶龍，今年前11月營收約4.6億元 ，明年有機會做到平均每個月1億元，換算全年營收比起今年至少倍增。

陳漢卿表示，東南亞紡纖產能快速擴充，國內訂單大量流失；加上大陸PX、PTA、CPL等化纖上游重要原料，這兩年產能大量開出，壓抑下游化纖產品的價格欲漲不易，預料力麗明年營收將衰退。