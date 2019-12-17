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彰銀關懷獨老 攜手華山送愛到家

2019-12-17 17:16經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

彰化銀行今年再度攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，17日在松山區鵬程里活動中心舉辦「料理紅黃軍」廚藝PK賽，與長輩分享如何運用簡單食材和廚具料理創意年菜，並宣布認捐750分年菜禮盒，在農曆年前出動志工，把愛送到家。

彰銀已經連續六年和華山基金會合作年菜專案，捐年菜、送愛到家。這次將在農曆金鼠年前出動彰銀志工隊配合華山基金會人力不足地區，包括台北、桃園、台中、台南及高雄等地，深入鄰里到長輩家中送年菜、關懷長輩，並提供測量血壓及貼春聯等服務，讓弱勢長輩在過年期間也能夠享用豐盛的年菜，感受家常的幸福。

今年彰銀特別邀請財政部長蘇建榮擔任神秘嘉賓，一起宣傳「愛老人 愛團圓」公益活動，為台灣獨老發聲。蘇建榮說，在少子化的社會裡，不僅有越來越多的老人家面臨獨居生活，年輕人的負擔也越來越重，尤其再過五到六年，台灣就要邁入超高齡的社會，所以布建長照服務網絡，落實社區照顧，實踐在地老化的目標，就格外的重要。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀自舉辦關懷獨居老人公益活動後，更加體認社區守望相助和長期照顧資源的重要，同時鼓勵同仁在工作、生活之餘，主動關心我們的社會與周遭，銀行出錢，員工出力，發揮企業志工精神，讓社會更美好。

彰化銀行與華山基金會聯合舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，邀請財政部長蘇建榮擔任活...
彰化銀行與華山基金會聯合舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，邀請財政部長蘇建榮擔任活動嘉賓，並致贈年菜給獨居老人。圖／彰化銀行提供
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由料理達人蔣偉文（左）擔任主廚，邀請財政部長蘇建榮（中）和彰銀董事長凌忠嫄（右）...
由料理達人蔣偉文（左）擔任主廚，邀請財政部長蘇建榮（中）和彰銀董事長凌忠嫄（右）一起為秀廚藝，分享年菜給獨居老人。圖／彰化銀行提供
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年菜彰銀公益活動

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