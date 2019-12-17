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在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

萬事達卡推2020全新尊榮禮遇 國內外旅遊全包

2019-12-17 17:08經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

萬事達卡洞察國人熱愛旅遊的特質，推出2020年度全新尊榮禮遇，針對國內外機票、住宿、旅遊團費、餐飲及高爾夫消費，提供給卡友獨家禮遇。同時，搭配萬事達卡於全球150個城市推出的創新交通科技，讓消費者一卡在手，便能享受旅遊消費優惠和便捷交通，輕鬆暢遊全世界。

在國外旅遊方面，萬事達卡世界卡持卡人機場接送服務最低僅428元、鈦金卡卡友則可享最低628元優惠。此外，2年期的國際機場貴賓室會籍和海外網路吃到飽，只要用99元的超狂價格即可享有。在機票及團費方面，萬事達卡也攜手「Tripresso旅遊咖」網站以及全台超過30家旅行社合作，推出機票及團費獨家折扣，每人最高可省千元旅費。

對於想要在台灣來趟說走就走輕旅行的持卡人，萬事達卡也在2020年推出宜蘭及桃園大溪威斯汀酒店等頂級酒店一泊二食方案下殺四折優惠，讓卡友享受五星奢華的同時，更能替荷包省下將近萬元的價格。此外還有優質住宿買一送一的破盤價格，包含如同家一樣溫馨放鬆的捷絲旅酒店，以及擁有獨立湯屋，充滿日式禪意的晶泉丰旅。其他更多精選酒店最低也只要2,500元起，萬事達卡就是要讓持卡人玩得盡興，荷包也能省得開心。

萬事達卡了解持卡人喜歡與朋友相聚的無價體驗，在今年也推出多項每日精選優惠，包括台北老爺酒店、士林萬麗酒店以及超夯的台中林酒店在內等多家頂級美饌，還有全台指定影城雙人同行，都可以享受最低75折的禮遇。此外，喜愛以球會友的持卡人也能在全台北中南高爾夫球場，享假日最低5折、平日最低1,730元起的禮遇，萬事達卡在手，便能享樂生活，聰明消費。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣人旅遊人次年年創新高，根據萬事達卡公布的2018年全球目的地城市指數（GDCI）指出，台灣首次進入全球出國人次最多的前十名，萬事達卡深知消費者對旅遊之熱衷，除了全球無價城市體驗及今年既有的Hotels.com、Expedia訂房優惠，在2020年全新尊榮禮遇中，也將持續提供持卡人國內外旅遊、生活消費、頂級美饌相關多項優惠，並且讓消費者在持有萬事達卡享受尊榮禮遇的同時，也能在世界各地體驗到萬事達卡創新交通支付科技帶來的便捷，節省交通行程中為兌換當地貨幣購買交通票卡的時間，用萬事達卡即能暢行世界。

萬事達卡2020尊榮禮遇重磅呈現，交通創新支付暢行世界，圖為萬事達卡台灣區總經理...
萬事達卡2020尊榮禮遇重磅呈現，交通創新支付暢行世界，圖為萬事達卡台灣區總經理陳懿文。圖／萬事達卡公司提供
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