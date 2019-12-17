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工研院衍生的新創事業 台微醫強打脊椎微創品牌

2019-12-17 16:02經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

台灣微創醫療器材董事長兼總經理梁晃千今（17）日表示，台微醫為工研院衍生的新創事業，是台灣第一家脊椎微創品牌公司，並以研發與製造第二與三類的高階植入式醫療器材為目標。產品已行銷歐、美、亞洲及非洲十國。

台微醫成立於2009年12月，主要產品為提供脊椎融合固定手術及椎體塌陷手術等解決方案，如脊椎固定系統、椎間融合器、人工代用骨、椎體可擴張強化裝置、低溫骨水泥等相關產品，產品的開發強調創新性，並不斷擴充脊椎相關領域產品，以開發具有國際競爭性的自有品牌產品進軍國際市場。

梁晃千表示，台微醫主要針對臨床未被滿足的需求（clinical unmet need ）出發，進行新產品開發，具備高效率執行醫材開發流程之能力，從行銷端確認開發標的的市場價值後，研發與法務部門進行專利評估分析，進入產品設計開發流程，並由法規部門加速產品在各國認證的時間，提升產品上市的速度，妥善用運用資源，進行市場通路佈局，再從市場端不斷蒐集臨床資訊，回饋研發部為未來新產品注入研發能量。

台微醫成立以來獲獎不斷，曾榮獲SBIR研發聯盟獎、國家新創獎、台北生技獎、中小企業創新研究獎、台灣精品獎、藥物科技研究發展獎、傑出生技獎以及新竹工業園區優良廠商創新產品獎等。其中新竹工業園區優良廠商創新產品獎的獲獎產品—單一小傷口微創脊椎固定系統，在2017年獲獎後更在台灣、美國、中國大陸市場創下銷售佳績，成為第一支打在美國人身上的台灣品牌脊椎釘。

台微醫除持續強化高階植入式醫材開發能力，更具備良好與高效能製造環境，竹東與竹北兩個廠區均取得ISO 13485以及台灣醫材GMP認證。產品已在美國、中國大陸、歐盟、台灣獲得總數多達33案的販售許可證。智財也在美國、中國大陸、歐盟、台灣以及日本等國家擁有62件專利（含申請中專利），有策略性地進行國際專利佈局，進而取得多國專利保護，樹立起未來產品上市後的競爭者進入障礙。目前已成功銷售至台灣、中國大陸、美國、馬來西亞、菲律賓、埃及等十個國家，客戶遍及亞洲、美洲、歐洲和非洲。

竹科管理局局長王永壯（右）與台微醫董長兼總經理梁晃千，共同展示台微醫的「單一傷口...
竹科管理局局長王永壯（右）與台微醫董長兼總經理梁晃千，共同展示台微醫的「單一傷口微創脊椎固定系統」。記者李珣瑛／攝影
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