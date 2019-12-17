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台灣電產科技推「高效率無磁石同步磁阻馬達」節能利器

2019-12-17 15:52經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

竹科宜蘭園區廠商台灣電產科技（TEMC），聚焦於高效率無磁石同步磁阻馬達的研發，並結合機電跨域整合能力，提供客戶「積極節能」的務實能源改善方案，產品獲得：復盛、明安及明揚等企業採用。

台灣電產科技董事長兼總經理林永祥，今（17）日出席竹科管理局記者會，他表示，TEMC成立於2014年，有鑑現今高效率馬達依賴大量及價格不穩定的稀土磁石，因此長期投入高效率無磁石同步磁阻馬達的研發，並結合機電跨域整合能力，提倡「雖無法創能，但能積極節能」的務實能源改善方案。創業至今，我們最常被問的問題是，這馬達的轉子沒有磁鐵，沒有銅線，不需鑄銅，不需鑄鋁，能動嗎？

林永祥指出，TEMC自行研發設計新型無磁石同步馬達相較於傳統交流感應馬達，馬達於各轉速下維持高效率，效率達IE4以上；此外，馬達擁有３倍的過載能力，速度響應快，適用於有高速響應、瞬間大負載要求的場合；馬達運轉安靜且溫度低，壽命長；馬達沒有磁鐵，高溫環境無永磁馬達磁鐵去磁的風險，安全可靠。保養與傳統交流感應馬達相同，簡單維護。

台灣電產科技提供客戶完整動力單元解決方案及客製化服務，依客戶機台需求匹配，達到節能省電、低噪音、低油溫、提升產能等效益，應用於精密鑄造業、塑橡膠油壓成型機械、裁剪工具機、半導體真空泵等產業，亦可提供客戶量測評估機台馬達規格及客製化馬達服務，並取得多項國內外發明專利，2018年進駐宜蘭科學園區。

根據統計，台灣鑄造業年產值達938億新台幣。台灣電產科技工程團隊到鑄造現場評估，走進精密鑄造工廠，由於傳統的油壓設備使用交流感應馬達，設備開機後馬達持續運轉，操作員於脫模及取料期間馬達運轉不曾間斷。由於馬達待轉的時間長，除了增加耗能，更造成馬達溫度高且工作環境噪音大。多數的油壓機台馬達瞬間最大噪音達80分貝，一天工作下來，耳朵承受不了，耳塞早已是現場人員的標準個人配備。若單換馬達提升馬達效率從IE1到IE4，效率只能提高約5%，無法有效改善環境噪音、馬達溫度及油溫等問題，唯有量身打造合適的動力單元才是提升產業的長久之計!。

台灣電產科技結合馬達、油泵、傳動機構、智能控制技術，量身打造「智能節靜」伺服動力單元，新的動力單元不需使用一般伺服馬達依賴的稀土磁石，馬達運轉安靜且無磁鐵去磁問題，搭配智能控制技術，節能率達80%。除了節能外，壓力控制的導入，可有效降低油箱溫度，亦可減少週邊冷卻設備耗電量，及延長液壓油的使用年限，噪音能量強度更減少90％，部份機台經變轉速技術的導入，不但節能、減噪，更進一步提升產能。 TEMC表示，「工作20幾年的資深組長反應，機台太安靜，腳邊沒有溫熱的油箱溫度，一開始有點不適應。

在高爾夫球製造油壓成型設備應用，台灣電產科技依設備之工況，客製化節能伺服動力系統，升級後一顆馬達年節省1.8萬度電，一年節省5萬元電費，整廠汰換為節能系統，不僅省電、減噪、降低油溫，延長液壓油及週邊零件壽命外，同時解決交流感應馬達啟動電流問題，可降低電網的負擔及用電契約容量。台灣電產科技並跨足半導體產業，導入製程設備真空泵，台灣電產科技無磁石同步磁阻馬達可提高抽氣速率，有效縮短真空時間，並搭配Idle段的轉速調整，達省電效果20%~40%。

台灣電產科技董事長兼總經理林永祥展示馬達產品。記者李珣瑛／攝影
台灣電產科技董事長兼總經理林永祥展示馬達產品。記者李珣瑛／攝影
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