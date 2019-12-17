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準備好履歷！星宇航空招募300內勤 平均起薪曝光

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星宇航空徵才 招募300位內勤及第二批客艙組員

2019-12-17 12:40經濟日報 記者楊文琪／即時報導

甫取得民用航空運輸業許可證，並於昨日正式開賣的星宇航空，持續為開航後之人力做準備，今（17）日同步展開空、地勤之大規模招募，釋出近300個內勤職缺，並公布第二波客艙組員招募計畫。而現正開放報名中的第三梯培訓飛航員，也即將於12月31日截止收件，想實現飛行夢想，請務必把握機會申請參與培訓計畫。

星宇航空執行長翟健華表示，這次內勤人員及客艙組員的招募，開啟星宇航空下一階段的人力預備，雖各職務之經驗及職能條件需求不同，但希望加入星宇團隊的人才皆對航空業抱持相同的熱情及衝勁，能共同努力維持高標準的飛航安全及品質，並持續激發創新的航空思維及服務。

星宇航空開出67個職類，近300個內勤人員職缺。為因應未來機隊及航線的拓展，及早培育優秀人才，開出法務、稽核、人資、財務、客服、會員、營業、貨運、航務、機務、機上用品採購及開發、倉儲管理、機上服務品採購與開發、資訊等相關職缺，一同為顧客服務及營收努力。在機場端，亦需要一線生力軍加入，協助維護航機地面作業順暢，開出地勤裝備維修、航機清潔、機坪作業、行李服務、裝載管制、機務維修等職缺，用滿滿活力為全球旅客帶來最便捷的服務。

這次內勤招募之各項職務，也歡迎明年應屆畢業生投遞履歷，起薪依工作內容及求職者個人經歷，平均為3.5萬至4.5萬元，履歷篩選及面試預計在明年1月底前完成，錄用者於3月開始報到。有興趣者，請上星宇航空官網www.starlux-airlines.com及104人力銀行查詢所有職缺詳情，並至104人力銀行網站（104.com.tw）投遞履歷。

第二批客艙組員招募期盼延攬具兩年以上國際航空公司空服資歷者，即日起至2020年1月6日，凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明即可上104人力銀行網站（104.com.tw）投遞履歷報名。

客艙組員面試規劃在2019年12月下旬開始，第一階段為英文視訊面試，通過者將參加第二階段的中文面試及筆試。預計錄取約140名，規劃自2020年6月起分批報到。星宇航空為彈性配合面試者的時間，首次採取遠距視訊面試，希望能有效率篩選出業界優秀的人才，為星宇航空的旅客帶來全新的服務感受。

錄取者報到後將接受嚴謹的地面訓練及機上實習，星宇航空希望學員雖有空服經驗，仍要以初心學習各項飛安課程、星宇的服務理念及技巧。透過精實的培訓計畫，確保每位空服團隊的成員，皆具備專業知識、職能與態度，帶給旅客安心舒適的旅程。

星宇航空持續為開航後之人力做準備，今（17）日同步展開空、地勤之大規模招募，釋出...
星宇航空持續為開航後之人力做準備，今（17）日同步展開空、地勤之大規模招募，釋出近300個內勤職缺，並公布第二波客艙組員招募計畫。　圖／星宇航空提供
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