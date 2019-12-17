和勤兩岸擴產分工 落實五年內營收翻倍

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）兩岸擴產計畫，將於明年下半年完成第一期計畫並投產，落實兩岸明確分工，法人估，隨著產能與生產效率逐步提升，五年內集團營收可望翻倍。

和勤董事長黃亦翔表示，未來大陸嘉興和新、淮安和新兩廠，將專注生產汽車、電動車零件，台灣全興廠則做為集團總部，並生產硬碟零件及自行車精密零件等高端產品，集團同時也推行精益生產，提高生產效率。

因應客戶訂單增量需求，和勤展開產線整改與兩岸擴產，未來汽車、硬碟零件兩大業務將分別於大陸、台灣生產，除因應美中貿易戰發展與客戶期待，更可降低運輸、裝運等管理成本，發揮產能提高與成本降低的加乘效果。

目前，和勤的營收占比為汽車七成、硬碟三成；明年汽車占比將成長至七成五，硬碟則約二成五。汽車及電動車零件客戶主要市場在中國大陸。

和勤大陸區總經理呂宏義指出，現有嘉興和新廠房已無多餘空間可以投放新的設備，主要因為近兩年快速投入新設備，造成空間不足產線規劃紊亂，增加搬運成本。

在客戶訂單成長，以及多項新產品量產、新客戶訂單的需求下，和勤去年下半年啟動擴產計畫，嘉興和新廠第五車間去年第4季動土，目前廠房已經完成八成，產線設備進廠後，預計明年第3季投產。

嘉興和新第五車間擴產計畫投資額約人民幣6,500萬元，第五車間建成後，現有的研磨與電鍍設備將搬遷至第五車間，電鍍線設在二樓，並將所有會產生污水及污泥的生產工藝整合到同一車間集中管理，以符合環保法規。

呂宏義表示，在第五車間建成後，原有分散的生產環節，將連成智能化生產線，實現生產流程再造，估計生產效率可提高四成，成本也會大幅降低。

中國大陸進入工業4.0，和勤也提高自動化設備製程，降低人工成本，並且調整產品線，過去規模小但占用設備的產品訂單，將會被規模大的產品取代，創造更大利潤。

隨著產能增加以及產品線調整，預計嘉興和新廠與淮安和新廠的產值將每年遞增，中國大陸廠目標在五年內年產值可成長1.5倍以上。

硬碟機構件目前於台灣完成前段沖壓後，再運送至嘉興和新廠做後段電鍍，徒增運送、包裝成本。

美中貿易戰後，也配合客戶的出貨地做調整，明年擴產完成後硬碟產品將全部移回台灣全興廠生產，未來除硬碟機構件外，全興廠也將做為集團營運總部並設立研發中心，將公司精密沖壓的競爭優勢，拓展到電動車、航太、醫療器材、高端自行車等領域。

彰化全興廠規劃投資9.44億元，其中5.05億元購置全興工業區既有廠房作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、修繕與投資設備。和勤稍早獲經濟部投資台灣事務所通過「歡迎台商回臺投資行動方案」，享有政府補助銀行委辦手續費1.5％。

黃亦翔說，全興廠可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年第3季投產，第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。

和勤表示，近年來全球硬碟需求量雖不如往年盛況規模，不過受益於5G、雲端、物聯網等商業應用高階機種的需求量逐年攀升，硬碟機構件，需求將由薄板2.5吋機型（量大毛利低）轉向厚板3.5吋機型（量少毛利高），硬碟零件生產難度加深，將更凸顯和勤在硬碟市場的競爭力，隨著部分硬碟新產品今年下半年進入量產，預期銷售額仍將往上成長。