和勤兩岸擴產分工 落實五年內營收翻倍
高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）兩岸擴產計畫，將於明年下半年完成第一期計畫並投產，落實兩岸明確分工，法人估，隨著產能與生產效率逐步提升，五年內集團營收可望翻倍。
和勤董事長黃亦翔表示，未來大陸嘉興和新、淮安和新兩廠，將專注生產汽車、電動車零件，台灣全興廠則做為集團總部，並生產硬碟零件及自行車精密零件等高端產品，集團同時也推行精益生產，提高生產效率。
因應客戶訂單增量需求，和勤展開產線整改與兩岸擴產，未來汽車、硬碟零件兩大業務將分別於大陸、台灣生產，除因應美中貿易戰發展與客戶期待，更可降低運輸、裝運等管理成本，發揮產能提高與成本降低的加乘效果。
目前，和勤的營收占比為汽車七成、硬碟三成；明年汽車占比將成長至七成五，硬碟則約二成五。汽車及電動車零件客戶主要市場在中國大陸。
和勤大陸區總經理呂宏義指出，現有嘉興和新廠房已無多餘空間可以投放新的設備，主要因為近兩年快速投入新設備，造成空間不足產線規劃紊亂，增加搬運成本。
在客戶訂單成長，以及多項新產品量產、新客戶訂單的需求下，和勤去年下半年啟動擴產計畫，嘉興和新廠第五車間去年第4季動土，目前廠房已經完成八成，產線設備進廠後，預計明年第3季投產。
嘉興和新第五車間擴產計畫投資額約人民幣6,500萬元，第五車間建成後，現有的研磨與電鍍設備將搬遷至第五車間，電鍍線設在二樓，並將所有會產生污水及污泥的生產工藝整合到同一車間集中管理，以符合環保法規。
呂宏義表示，在第五車間建成後，原有分散的生產環節，將連成智能化生產線，實現生產流程再造，估計生產效率可提高四成，成本也會大幅降低。
中國大陸進入工業4.0，和勤也提高自動化設備製程，降低人工成本，並且調整產品線，過去規模小但占用設備的產品訂單，將會被規模大的產品取代，創造更大利潤。
隨著產能增加以及產品線調整，預計嘉興和新廠與淮安和新廠的產值將每年遞增，中國大陸廠目標在五年內年產值可成長1.5倍以上。
硬碟機構件目前於台灣完成前段沖壓後，再運送至嘉興和新廠做後段電鍍，徒增運送、包裝成本。
美中貿易戰後，也配合客戶的出貨地做調整，明年擴產完成後硬碟產品將全部移回台灣全興廠生產，未來除硬碟機構件外，全興廠也將做為集團營運總部並設立研發中心，將公司精密沖壓的競爭優勢，拓展到電動車、航太、醫療器材、高端自行車等領域。
彰化全興廠規劃投資9.44億元，其中5.05億元購置全興工業區既有廠房作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、修繕與投資設備。和勤稍早獲經濟部投資台灣事務所通過「歡迎台商回臺投資行動方案」，享有政府補助銀行委辦手續費1.5％。
黃亦翔說，全興廠可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年第3季投產，第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。
和勤表示，近年來全球硬碟需求量雖不如往年盛況規模，不過受益於5G、雲端、物聯網等商業應用高階機種的需求量逐年攀升，硬碟機構件，需求將由薄板2.5吋機型（量大毛利低）轉向厚板3.5吋機型（量少毛利高），硬碟零件生產難度加深，將更凸顯和勤在硬碟市場的競爭力，隨著部分硬碟新產品今年下半年進入量產，預期銷售額仍將往上成長。
集團總部將於明年第3季啟用，除了硬碟機構件外，全興廠也將生產汽車及高端自行車精密零件，預計全興廠產值在五年內能超越過去台灣廠僅生產硬碟機構毛胚件的高峰。
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