淘帝-KY推電商Mini Topbi品牌 拼中國童裝市占率

淘帝-KY（2929）總經理周志鴻表示，雖近年來中國經濟成長速度放緩，尤其在中美貿易戰的影響下更為明顯，但受惠於中國消費升級驅動兒童人均童裝支出增加，挹注淘帝-KY整體銷售業績仍展現良好表現。

為進一步擴大集團於中國童裝市場占有率，於第四季底針對線上銷售通路推出Mini Topbi品牌，透過旗下雙品牌線上與線下通路差異化銷售做布局。

淘帝-KY連續兩個月改寫歷年單月營收新高記錄，周志鴻表示，看好年底消費旺季買氣持續延伸至中國傳統年節，此外，隨著集團近年持續朝新零售轉型策略效益顯現，目前電商銷售金額已達整體比重7％。

此次推出的Mini Topbi次品牌，聚焦80公分至120公分小童童裝產品，採取接單式生產模式，結合線上代理商布局細分銷售市場，藉由品牌、形象、產品的定位，讓線上及線下通路有效「差異化」，並透過同步發展線下實體TOPBI及電商Mini Topbi雙品牌，讓童裝零售版圖更完整。

淘帝-KY表示，消費者購物習慣的改變，從傳統實體門市銷售轉向線上電商模式，帶動中國整體童裝市場規模持續放大趨勢明確。根據前瞻產業研究院報告分析，預期2019年中國服裝電商市場規模有望突破一兆人民幣。

隨著90後逐漸進入父母親角色，對於個性、有態度的時尚品味也影響童裝向潮流化轉型，今年冬天淘帝-KY掌握新流行與新配色，以「創意玩家系列」金屬感的時尚秋冬兒童服飾，兼具保暖功能與自我風格彰顯，搶攻孩童冬衣換季商機。