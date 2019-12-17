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星宇擴大招募 再攬300名空、地勤人才

2019-12-17 11:38經濟日報 記者黃文奇／即時報導

STARLUX空地勤團隊擴大招，要300位內勤生力軍及第二批客艙組員。星宇航空今（17）日宣布，持續為開航後之人力做準備，同步展開空、地勤之大規模招募，釋出近300個內勤職缺，並公布第二波客艙組員招募計畫。

星空現正開放報名中的第三梯培訓飛航員，也即將於12月31日截止收件。

星宇航空執行長翟健華表示：「本次內勤人員及客艙組員的招募，開啟星宇航空下一階段的人力預備，雖各職務之經驗及職能條件需求不同，但希望加入星宇團隊的人才皆對航空業抱持相同的熱情及衝勁，能共同努力維持高標準的飛航安全及品質，並持續激發創新的航空思維及服務。」

星宇航空開出67個職類，近300個內勤人員職缺。為因應未來機隊及航線的拓展，及早培育優秀人才，開出法務、稽核、人資、財務、客服、會員、營業、貨運、航務、機務、機上用品採購及開發、倉儲管理、機上服務品採購與開發、資訊等相關職缺，一同為顧客服務及營收努力。在機場端，亦需要一線生力軍加入，協助維護航機地面作業順暢，開出地勤裝備維修、航機清潔、機坪作業、行李服務、裝載管制、機務維修等職缺。

本次內勤招募之各項職務，也歡迎明年應屆畢業生投遞履歷，起薪依工作內容及求職者個人經歷，平均為35,000至45,000，履歷篩選及面試預計在明年1月底前完成，錄用者於3月開始報到。有興趣者，請上星宇航空官網www.starlux-airlines.com及104人力銀行查詢所有職缺詳情，並至104人力銀行網站（104.com.tw）投遞履歷。

第二批客艙組員招募期盼延攬具2年以上國際航空公司空服資歷者，即日起至2020年1月6日，凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明即可上104人力銀行網站（104.com.tw）投遞履歷報名。

客艙組員面試規劃在2019年12月下旬開始，第一階段為英文視訊面試，通過者將參加第二階段的中文面試及筆試。預計錄取約140名，規劃自2020年6月起分批報到。星宇航空為彈性配合面試者的時間，首次採取遠距視訊面試，希望能有效率篩選出業界優秀的人才。

錄取者報到後將接受嚴謹的地面訓練及機上實習，星宇航空希望學員雖有空服經驗，仍要以初心學習各項飛安課程、星宇的服務理念及技巧。透過精實的培訓計畫，確保每位空服團隊的成員，皆具備專業知識、職能與態度。

星宇航空面試地勤空服員

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