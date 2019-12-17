大成與昭和打造全台最大雞蛋場 專用麵粉品項將多一倍

大成集團與日本昭和產業今（17）日舉辦簽約儀式，雙方將針對雞蛋以及麵粉領域，進行合資合作，總金額約20億元。

明（2020）年初將在彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，2021年初完工，屆時雞蛋產能和產能都可提升，並打造可生食級雞蛋，將是全台最大雞蛋場。麵粉方面，兩集團將合作研發高纖維、低GI（升糖指數）以及各種專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

大成、昭和產業兩集團於2003年在中國天津合作裹粉廠，2014年在天津與上海合作麵粉廠，2017年雙方簽定合作框架協議，17日簽定合資合作計畫。

大成集團董事長韓家宇表示，大成投入雞蛋四年多，本次日本昭和產業合作，除了看好日本對雞蛋食安要求標準高之外，日本也有許多生雞蛋，雙方合作可共同提升雞蛋食安，將能提高雞蛋市占率。

日本昭和產業社長新妻一彥則提到，這項合資合作案正是昭和產業2025展望策略的重要目標，擴大昭和產業的事業領域，未來將提供科技、研發、業務等各方面的經營資源，並且互相交流，除了跟大成合資，在大陸合作之外，未來也考慮前往東南亞國家發展。

蛋品方面，目前大成每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，大成集團與昭和產業將合資興建雞蛋旗艦廠，預計2020年初於彰化二林動工，佔地1,1074平方米，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋，之後若加入旗艦廠，以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆，品質與產量皆可向上提升。

日本也進行生食用期限管制及溫度管理，保障生食級雞蛋的品質。另外像是烘焙用液蛋，如何在殺菌後仍保持雞蛋的打發性、確保食品安全，也是本次蛋品事業合作重點。

日本麵粉特性主要為品質穩定、有自然小麥香味、粉感細緻、吸水性佳、好操作、成品品質佳，昭和產業生產高端品質麵粉，包含各類烘焙用產品、麵條製品用粉、Pasta、和果子、冷凍麵團專用粉等，大成集團國成麵粉廠將逐步引進日本昭和產業的研發與技術，目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項。