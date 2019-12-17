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柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

北市府與台北雙星正式簽約 雙子星預計2026年完工

2019-12-17 11:07經濟日報 記者吳凱中／即時報導

台北車站雙子星大樓聯合開發案，市府17日與台北雙星公司正式簽約。圖／聯合報系資料...
台北車站雙子星大樓聯合開發案，市府17日與台北雙星公司正式簽約。圖／聯合報系資料照片
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眾所矚目的臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案，今（17）日上午於交八廣場舉行簽約儀式，由台北市長柯文哲與台北雙星許崑泰董事長共同簽署投資契約，預計於2026年興建完工，將提供1.6萬個就業機會，並可創造千億元以上之經濟產值。

柯文哲表示，臺北市政府致力推動西區門戶計畫，已有多項建設成果，為C1/D1開發案奠定開發優勢，本案招商成功，將進一步帶動臺北車站特定區經濟發展及整體後站商圈經濟的活絡，落實西區門戶計畫願景藍圖，讓臺北市提升國際競爭力。

捷運局表示，位居「國家門戶•首都地標」的C1/D1土地開發案歷經五次流標，臺北市政府肩負地主及社會大眾的期待，柯市長上任後於本案重啟招商時即要求市府同仁應秉持公開透明原則辦理，成立廉政平臺，並舉行多次地主說明會及招商說明會傾聽各界意見，建立雙向溝通管道。

此外，該局更成立跨局處專案小組整合，協調招商作業程序及開發涉及議題處理等，最終選出具備財務實力與豐富開發經營經驗的投資人，順利達到成功招商的目標。

柯文哲表示，C1/D1用地具有全臺最優越的6鐵共構每日通勤人潮超過50萬人次交通樞紐之區位條件，基地面積達9,600坪，預估投資金額達606億元、開發量體約16.6萬坪。建築規劃開放由投資人依營運需求接續設計，可引入國際觀光旅館、百貨零售及商務辦公等多元業態。

C1/D1開發案順利完成招商後，西區門戶計畫將進一步延伸至後站商圈，活絡整體區域經濟，透過本案可進一步帶動地區都市更新與發展，除將挹注市政財源外，更將吸引多元產業進駐，從而帶動周邊舊城區之商業活動。

此外，臺北市政府目前也協助交通部臺鐵局推動E1/E2開發案，未來整個開發案之完成，將給予整體西區門戶全新的城市風貌。預期未來西區將完整融合產業、歷史、交通路網及規劃完善的開放空間，前景可期。「軸線翻轉、舊城復興」將不再只是口號，而是真正的被落實。

捷運局進一步說明，依照該案招商時的開發計畫，C1及D1兩棟分別規劃為56、76層樓，今日簽約後台北雙星公司必須進行建築計畫細部設計，因D1基地部分涉及文資之鐵道部保存計畫，須經文化部文資審議，再通過都設審議及環評等審議，約需時1年半才能取得建照。北市捷運局強調，將會落實投資契約履約管理，監督投資人如期如質完成本開發案，共創「臺灣新門戶．臺北新起點」，讓全體國民及臺北市民成為最大的贏家。

柯文哲捷運

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