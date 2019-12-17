大成與日商昭和產業完成簽約 搶攻蛋及麵粉市場商機

大成集團與昭和產業合資興建雞蛋旗艦廠，攜手打造可生食級雞蛋，「日本品質 在地生產」 引進世界麵包冠軍御用「昭和麵粉」專業配粉技術，今日完成簽約，雙方針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，總金額約新台幣20億元。

大成集團董事長韓家宇，日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約，農委會副主任委員黃金城見証，兩集團2020年初將於彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，預計2021年初完工，屆時雞蛋產能、產量皆可提升，將是全台最大的雞蛋廠；麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

大成集團董事長韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

日本昭和產業的穀物進口量居日本食品製造行業第一名，小麥粉在日本市占率13%、預拌粉市占率10%。並提供日本便利