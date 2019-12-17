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大成與日商昭和產業完成簽約 搶攻蛋及麵粉市場商機

2019-12-17 10:46經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

大成集團與昭和產業合資興建雞蛋旗艦廠，攜手打造可生食級雞蛋，「日本品質 在地生產」 引進世界麵包冠軍御用「昭和麵粉」專業配粉技術，今日完成簽約，雙方針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，總金額約新台幣20億元。

大成集團董事長韓家宇，日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約，農委會副主任委員黃金城見証，兩集團2020年初將於彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，預計2021年初完工，屆時雞蛋產能、產量皆可提升，將是全台最大的雞蛋廠；麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

大成集團董事長韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

日本昭和產業的穀物進口量居日本食品製造行業第一名，小麥粉在日本市占率13%、預拌粉市占率10%。並提供日本便利

商店95%的麵粉製品，包括涼麵、烏龍麵、麵包、吐司、漢堡、蛋糕、餅乾、甜點…等。日本昭和產業的製粉、配粉技術與專用粉研發不僅在日本名列前茅，在台灣進口麵粉市場上也排名第一，世界麵包冠軍吳寶春、知名的野上麵包坊(野上智寬)…等均使用日本昭和麵粉。

大成集團與日本昭和產業株式會社今日完成簽約。記者黃淑惠／攝影
大成集團與日本昭和產業株式會社今日完成簽約。記者黃淑惠／攝影
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大成集團與昭和產業合資興建雞蛋旗艦廠打造可生食級雞蛋。記者黃淑惠／攝影
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