松果購物搶推百品年菜 預購開跑買氣衝136%

松果購物（6740）日前宣布到1月19日前，推出「開運旺年菜」專區，網羅南門市場名店老林記、逸湘齋、迪化街80年老店老協珍、老饕名店海霸王、口碑品牌六福皇宮、呷七碗、大嬸婆等百品兼具口碑及實惠價格的年菜供消費者選擇，祭出消費滿888元現折100元等優惠，帶動開跑首周即開紅盤，周銷量成長136%。

隨著現代雙薪、小家庭與年輕族群興起，松果指出，加熱即食年菜成為趨勢，網購運用自身優勢提供無時無地限制的採買空間，化身成為線上大菜籃，彙集多元口味及各地年菜選擇，搭配價格優惠及免運助力，並加碼提供採購的多元回饋方案，帶動採辦年菜一指化成為年節最便利的好幫手。

根據松果過往數據顯示，手機購物的消費者講究一指下訂就購足的便利性，其中有七成消費者會直接選購依據人數、菜式分量合宜的年菜組合，平均消費預算約落在2,000元上下，6-10件年菜組合最符合現代家庭需求，菜色上仍以傳統功夫料理及具象徵吉祥意味的菜式選擇受到青睞，熱銷組合則顯現兩極化需求。

以熱賣品來看，松果表示，「[鮮味達人」的「富貴龍蝦團圓宴」囊括人蔘燉全雞、白鯧魚、海鮮羹、戰斧肋排、波斯頓龍蝦、干貝鮑魚等12道頂級菜式，近一周買氣大幅增3.7倍；名店「海霸王」推出「2020鴻運富貴圓滿套組」選用經典干貝佛跳牆搭配黃金圓蹄豬腳、翡翠海鮮羹等5道功夫好菜亦搶佔預購組合的前三名，組合價約3,000元上下。