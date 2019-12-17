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早已買好買滿？豪宅交易出乎意料創五年新低

2019-12-17 08:44經濟日報 記者游智文／即時報導

受美中貿易戰影響，台商資金回流加快，市場預期豪宅市場應有亮眼表現，但台北市不動產仲介公會統計實價資料，今年截至10月，北市億元以上豪宅只成交126戶，預料全年不及200戶，將是近五年來最少的一年，比2016年還少。

台北市房仲公會公關委員會主委張欣民分析，豪宅市況跟市場預期有如此落差，因素有二，一是很多回流台商在台灣本來就有房子，這兩三年也多趁豪宅價格大幅回落時低檔購入，早已「買好買滿」。

第二，回流台商雖不乏購買億元豪宅的實力，且可一買再買，但這些人都是精打細算之人，還在等最適當的價位才會出手。

根據台北市仲介公會統計，台北市億元豪宅在2016年大減近三成、成交量降至210戶後，2017年，2018年，連兩年回升。大安區最明顯，2018年交易75戶，比2017年大增逾一倍，士林區豪宅也有明顯成長。

市場普遍認為2019年在台商加速回流下，北市億元豪宅交易量會更明顯增加，但統計顯示，截至10月只有126戶，大安區僅36戶，還不到去年一半，預料今年全市億元豪宅交易量將低於200戶，寫下近五年來新低。

張欣民表示，富人雖有錢，但他們買房比一般人更精打細算，近一年大多數億元豪宅交易，成交價多在社區相對低點，甚至創社區新低，可見目前買方沒有追價意願。

他表示，很多富豪台商在國內本來就有豪宅，而且不只一兩戶，自住需求不大，加上他們加購豪宅多基於投資置產，近一年豪宅價格止跌甚至略有回升，獲利空間下降，許多人紛紛轉為觀望，是豪宅量交易減少主因。

資料來源／實價資料
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記者游智文／攝影
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豪宅台商房仲

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