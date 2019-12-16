星宇首航銷售統計出爐 只剩這條線還有空位

星宇航空今（16）日上午11點開啟首航售票，該公司首航日期的1月23日當日台北出發航班，只有第三班澳門航線 JX205 還有些許機位，其餘包括峴港、檳城等航線的票都己完售。

星宇表示，截至今日下午5點的統計數據，共計完成近4,000筆交易，也共計有18,000人完成會員加入。

據悉，星宇今日首航售票開啟後，因「星迷」搶票過於踴躍，一時間也讓星宇官網當機，顯見搶搭群眾的熱烈相挺。