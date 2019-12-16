亞太高科技新銳榜 台灣77家入榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（16）日發布亞太區高科技、高成長500強（Fast 500）評選報告，今年台灣共有77間企業入榜，入榜家數表現僅次於中國大陸與澳洲，尤其以生技醫療產業、硬體產業表現最為亮眼。

Fast 500評選報告邁入第18年，主要是針對資通訊、綠能科技、媒體娛樂、電子商務、及生技醫療等高科技產業，依據公開發行資訊與財報進行評選、計算年度營收成長率。綜觀亞太區各國，今年還是大陸入榜企業140家位居第一；排行第二為澳洲，以98家入榜企業創下歷年表現最佳成績，台灣77家排名第三。

報告發現，生技醫療產業平均成長率為1,080%，是亞太區域成長最強勢的產業，接著依序為媒體業（970%）、綠能科技產業（833%）、軟體產業（669%）、通訊產業（539%）、硬體產業（522%）等。

勤業眾信會計師陳明煇表示，今年台灣共入榜77家，雖然入榜家數僅次於大陸及澳洲，但表現仍較去年的91家下滑，今年台灣入榜產業以「硬體」為主流，共有45家入榜，支撐高科技市場的成長動能。

陳明煇表示，雖然台灣新銳科技普遍著重硬體產業表現，但是營收成長率排名第一的台灣企業，則是屬於生技醫療產業的「中裕新藥」奪得，甚至衝上亞太區總排行第三名，藉由愛滋病新藥上市的銷售動能，年營收成長高達115倍，強勁登亞太前十強寶座，在已取得歐盟藥證加持下，未來勢必將再添營運活水。

陳明煇認為，台灣新藥市場目前有近300個項目進入臨床試驗，於國際取得藥證由四張增加為七張；亦有47～50個新藥進入三期臨床試驗， 驗證台灣新藥研發能量驚人，市場預估未來十年為台灣新藥茁壯期。

陳明煇表示，台灣高階醫材也受國內外青睞，新創醫材公司「益安生醫」、研發超音波醫療影像判讀的智慧醫材公司「安克生醫」、長期專注於免疫細胞治療技術研發的「鑫品生醫科技」，也都榜上有名。