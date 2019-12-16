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員工勾結不法業者濫倒汙泥遭起訴 卜蜂：期間完成處理

2019-12-16 20:51經濟日報 記者何秀玲／即時報導

卜蜂16日針對媒體報導「不法業者濫倒汙泥，卜蜂員工勾結不法業者遭起訴」，發出公告表示，卜蜂南投汙水處理廠產生之汙泥，委託合法有證照清運及處理廠商未依法處理汙泥事件，公司在不知情的情況下，此次公司員工涉及此案深表遺憾，並承諾於期間內完成處理。

根據彰化地方檢察署16日發出的新聞稿提到，今年6月獲報，彰化芳苑鄉一帶農地堆置大量不明廢棄物，滲出黑水並散發惡臭，嚴重影響環境，並組成專案小組偵辦；檢察官調查後，發現卜蜂南投肉品加工廠因產出大量食品加工汙泥，致使再利用業者，也就是福茂有機肥料科技股份有限公司已無法負荷處理量，卜蜂公司經理等人竟與再利用業者、環保掮客、清運業者聯手，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避環保機關稽查、管制廢棄物流向。

福茂公司再以再利用機構為掩飾，收取食品加工汙泥處理費，卻將汙泥透過仲介交清運業者隨意棄置。另，欣農好肥料有限公司、方圓生化科技亦均以再利用機構為掩飾，將其他食品業者所交付處理之食品加工汙泥，未為任何處置，即透過環保掮客交清運業者隨意棄置。

卜蜂表示，公司配合彰化地檢署調查，同時著手規畫遭廢棄汙泥之清運，本案公司在不知情況下，此次公司員工涉及此案深表遺憾，並承諾於期間內完成處理，將同時加強內部員工管理及外部廠商的稽核。

關於媒體對於卜蜂緩起訴處分二年，須向公庫支付300萬元公益捐之報導，卜蜂表示，因必須負擔連帶責任，待正式接獲緩起訴書後，再依規定處理，該案對公司財務及業務影響不大。

卜蜂環保廢棄物

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