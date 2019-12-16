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「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」 即將開賣

2019-12-16 18:22經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

黑松（1234）表示，再度實踐「超越代理」、打造「生活品牌」的決心。今（16）日攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮，推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，每支酒款不但經過大甲媽祖鑾轎「稜轎腳」祈福儀式，這次更以「光明燈」概念，「點亮」媽祖聯名酒。

黑松公司特助張建章表示，黑松一直以來都致力於「超越代理」的理念，培養專業的品牌管理團隊，以視如己出的態度，打破以往產業代理代銷的模式，而這次更是為了58度金門高粱帶來全新樣貌，攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮打造全台首款會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，期望為金門高粱酒市場注入新的熱情。黑松不斷追求創新突破，這次與大甲鎮瀾宮再次推出媽祖聯名酒，不只是一般聯名，更精心打造首支會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒。

黑松經營每一個代理酒品，突破過往的代理模式，為品牌注入新的活力，司自代理58度金門高粱酒以來，以創新為品牌帶來不同面向，擴張品牌營運動能，帶動整體營收向上。全台首支會「發光」的58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，以「光明燈」作為設計概念，加上鎮瀾宮大甲媽祖「稜轎腳」的加持，讓這次聯名酒更具收藏價值。

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黑松特助張建章表示，黑松實踐「超越代理」、打造「生活品牌」的決心，推出全台首款「...
黑松特助張建章表示，黑松實踐「超越代理」、打造「生活品牌」的決心，推出全台首款「發光」58度大甲媽祖光明祈福酒。公司提供
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今日攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮，推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒...
今日攜手金門酒廠與大甲鎮瀾宮，推出全台首款「發光」58度大甲媽光明祈福金門高粱酒，每支酒款不但經過大甲媽祖鑾轎「稜轎腳」祈福儀式。公司提供
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金門大甲媽祖黑松

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