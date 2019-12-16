賴英里掌航空公司 騰達這樣形容她

騰達航空今（16）日召開臨時董事會，由出席董事推派董事賴英里代理董事長兼總經理一職，將於本月26日股東會程序後正式推選董事長及總經理。

騰達航空表示，過去近兩年，在董事長趙國帥帶領下，騰達航空已逐漸成形，未來將致力追求成長與茁壯，為永續經營發展的願景，奠定鞏固的基石。

騰達航空表示，該公司的股東們，富有遠見及前瞻性思考，深知在台灣經營商務專機產業，唯有「跳脫傳統民航思維」，才能積極布局亞洲市場，真正與國際接軌，打造國際化的全新商務專機事業！這或許也是騰達航空對新任董座賴英里的形容與期待。

騰達航空人才濟濟，除了管理台灣註冊的商務專機，也提供國外註冊飛機多樣的服務選擇，包括地勤代理、飛航支援、故障排除、塗裝彩繪安排等全方位的服務。

騰達以最高標準為飛行安全做把關，符合國內外各項嚴格標準。我們不僅通過IS-BAO的嚴格認證，更是亞洲唯一使用線上安全管理系統（Safety Management System, SMS）的商務專機公司。每一趟飛行，皆以最高標準執行安全風險評估，並由公司的航務單位、機務單位及安全管理處共同把關。

同時，公司推展公正文化，鼓勵全員飛安，主動提報任何可能影響飛安的因子，並給予獎勵。此外，騰達的飛行駕駛員及維修工程師，每年遠赴北美加州，蒙特婁以及中東杜拜等地，進行民航局認可的模擬機及維修訓練，在在凸顯我們對飛安的重視、執著與努力。

在賴董事長帶領下，騰達全體上下，盡一切努力打造全新氣象，帶領騰達航空邁入新的里程碑，讓台灣的商務專機事業，不僅能夠立足台灣，更要放眼亞洲、胸懷世界！