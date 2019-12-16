守護生命 聯聚建設捐贈童綜合醫院加護型救護車

年終送愛！聯聚建設捐贈童綜合醫院加護型救護車，讓緊急醫療救護更精實，醫療網絡更完善。童綜合醫院感謝聯聚善心義行，今(16)日舉辦「聯聚建設捐贈童綜合醫院救護車捐贈典禮」，這部救護車也正式加入醫療救護的行列。

聯聚建設總經理王于娟表示，很感念所有參與緊急醫療護救人員，在第一時間捨我其誰的幫助病患與死神拔河，為了搶救寶貴生命，任何一分一秒都不放過。而救護車是緊急醫療、院際轉診等必須的交通工具，而且每次出勤多是急迫的救命任務。

王于娟強調，聯聚盡一份心力捐贈加護型救護車，共同守護瀕臨危險的生命，盡力不讓家庭及社會失去任何一份子。她也希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要幫助的人，讓我們的社會更美好。

加護型救護車除了有一般到院前緊急醫療功能外，還可以零時差進行救治，在規格與配置上有著嚴格的規範，上路之前都必須通過國家的嚴密檢驗、取得許可證之後才能上線服役。

童綜合醫院為讓緊急救援更加即時，加護型救護車裝備還特別採購了軍用高規格ZOLL多功能生理監視電擊器，是中部地區救護車第一台有如此高規配備的車輛，也是全台民間唯一有購置此規格配備的救護車。

童綜合醫院設立24小時兒科急診，必須因應大量的轉診需求，不僅為海線居民服務，更多來自四面八方的緊急救護，加護型救護車的加入，將為捍衛大眾的生命與健康添加助力。此外，救護車也能擔負起各項公益活動的支援救護角色，例如淨灘、馬拉松等大型公益活動的救護站。

王于娟說，聯聚建設秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，在專業領域中努力，致力打造安全、實用及兼具美感的建築。而好的建築可以改變一個城市的面貌，展現深厚的文化底蘊，這也是企業對社會的一份責任。

另外，聯聚更秉持取之於社會，用之於社會的精神投入社會公益，包括寒冬送暖－臘八粥結緣活動，為福田戶提供油、米等生活物資與福田金；為寒士尾牙盡心力；為偏鄉教育注入資源、協助清寒家庭購置生活等必需品。