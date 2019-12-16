艾美特布局東協市場 電扇明年出貨在外銷佔比2%至3%

知名小家電品牌艾美特電器(1626)第4季起布局東協市場，電扇明年出貨在外銷佔比2%至3% ，添增明年業績成長來源。

艾美特外銷部分佔總營收的46%，雖2019年歐美市場業績持續發展，但日韓今年因天候影響業績持平，預估明年歐洲將成長較為強勁，預計外銷整體成長3-5%。

外銷新市場的開放，將首先以星加坡、馬來西亞和菲律賓為主，再放射至越南等其他國家，新市場業績目標是佔外銷比例2%-3%。

艾美特今年業績逐季好轉，前三季營業額81.99億元，稅後純益3.82億元，毛利率19.31%，EPS 2.48，從去年小幅淨損中藉由生產流程改善、資源整合及減員增效，獲得可觀的成果。

艾美特董事長史瑞斌表示，明年艾美特依然充滿挑戰，但求穩健成長，以達成3%-5%成長為目標。

他指出，面對2020年更嚴峻的挑戰，中國市場佔總營收55%，明年將以差異化產品、增加除兩季產品以外的品類為主，為來發展，將著重在個人電器品類的發展為要。

艾美特十二月出貨狀況優於去年，目前也已經為明年歐美市場的風扇出貨備貨。