七期指標豪宅寶璽天睿公開 八字頭擠入台中前五名

台中老牌豪宅建商寶璽建設16日公開新完工豪宅建案「寶璽天睿」，個案位於七期新市政公園第一排，規劃168、185坪，每戶億元起跳，業者表示，目前銷售已五成，最貴一戶成交2.6億元，每坪約83萬元，擠入台中豪宅單價前五名。

寶璽天睿位於府會園道一號，規劃地上38層、地下4層，量體四面不分前後、皆是正面，以「Z」字設計達到各戶之間沒有鄰牆，全部四面採光，每戶面寬達27米，門廳挑高超過10米。

寶璽建設創辦人梁德煌表示，為實現堅實穩固的百年建築理念，寶璽天睿全棟採純鋼骨結構工法，外牆採用日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，由日本專業技術團隊施作，全棟石材立面，工法有別於傳統乾式掛裝，是台中第一座採用最新德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築。

寶璽天睿由加拿大建築師Michael Green、日本空間設計師片山正通聯手設計，片山正通為寶璽天睿量身設計極具色的庭園廊道，是台中市首宗住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例。另外，寶璽天睿也每戶配備英國皇室御用品牌Valcucine義大利千萬名廚、德國頂級工藝美學Miller全系列家電。