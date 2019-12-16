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玩美移動獲頒日本2019美妝科技獎項冠軍

2019-12-16 14:50經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

訊連科技轉投資子公司玩美移動，作為世界美妝科技領導先驅，其獨創的美妝科技解決方案獲得日本美妝產業高度肯定，被評選為 2019 日本美妝科技獎冠軍。

此獎項由日本最大的化妝品和美容綜合情報網站@cosme 所屬的 istyle集團主辦，來自五個產業的專家所組成的評審團，根據創新、商業模式、技術以及話題性作為審查標準，評選超過 54 個入選者後，最終將首獎頒給玩美移動。

日本美妝科技獎評審團指出：「除了以 AI + AR 高科技提供完整服務且革新消費者購物體驗外，玩美移動的創新服務也提升彩妝業者店內服務與管理的流暢度。這項服務已然折服眾多全球美妝集團並在旗下品牌中實踐。身為美妝科技的先驅者並打造美妝產業獨一無二的個人化購物體驗模式，玩美移動贏得此獎項可謂當之無愧。」

玩美移動旗下的玩美彩妝及玩美相機等應用程式在全球已有 8 億用戶，公司致力運用 AI 及AR 高科技改造且提升消費者、傳播媒體與美妝品牌之間的互動方式。玩美移動的專業工程師持續深掘科技應用的方式與層面，創造美妝科技未來互動平台，讓使用者在此平台得以展現自我風格、學習美妝先驅潮流，並享受即時體驗喜愛產品的試用效果。

玩美移動日本分公司總經理磯崎順信表示：「很榮幸我們的 AI + AR 美妝科技創新服務獲得日本美妝科技獎首獎榮譽。我們將持續探索美妝科技應用與創新，努力提供最獨特、有趣且高度互動的消費體驗給所有美妝愛好者。身為產業的創新者，能夠得到如此重要的獎項肯定，希望也能以此鼓勵其他同業的優秀的創新者，與我們一起努力開創美妝科技的進程與未來發展。」

他說，「身為美妝科技產業的先驅，我們在此產業的深耕與努力成果已獲得高度肯定，很高興這次能獲頒日本美妝科技獎冠軍的榮耀，也讓我們持續推動美妝科技的發展具備高度的信心。」

玩美移動創辦人張華禎說，「玩美移動不但提供消費者在美妝購物時完整的虛擬產品體驗，更使美妝品牌得以更了解消費者需求、提供最佳產品推薦，得到最真實的消費者反饋。」

AR

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