華航歡慶六十周年慶 推出新優惠方案

華航今天歡度花甲之年，華航期許未來的要持續為台灣的航空運輸遠景努力，以「台灣首選航空公司」為永續發展的目標；華航也希望消費者能感受到華航六十周年慶，自即日起推出為期兩周的新優惠方案，還包含明年三月才開航宿霧航線。

華航特別推出「開航增班同歡慶60周年慶回饋驚喜價」，自即日起開始開於購票，因為是因應60年周年慶，促銷時間為期兩周；針對增的台北-墨爾本推出少見優惠價台幣1.25萬元起(未稅)就能前往，明年3月才要開航的台北-宿霧，也推出心動價5060起(未稅)，其餘還有相關的優惠航線，要讓消費者跟華航一起同慶。

從1959年成立迄今已一甲子，這六十年來許多人的人生經歷當中，總少不了華航，在這期間，華航乘戴許多人的夢想；航空業對於國家和地區的經濟發展也非常重要，華航也期許在未來的日子裡要更努力，讓大家感受到華航的蛻變，在新機加入下，也正式邁入另一個里程碑。

華航也特別選在12月16日生日前夕於台北兒童新樂園舉辦員工周年慶祝活動；60周年慶以「敬未來」為主題，運用企業識別色藍紅交織成「60」字樣，勾勒出「GO」(出發) 與「∞」(無限大)LOGO標誌，象徵回顧與啟程。

2019年區域航線包含金邊、帛琉、名古屋、高松及福岡，長程航線如洛杉磯、檀香山及墨爾本等航點增班，並開闢日本名古屋及印度孟買貨運航點，更規劃於2020年3月開航臺北(桃園)-菲律賓宿霧航班。此外，華航777及A350機隊廣受旅客好評，2020年起將引進777F貨機及2021年的區域窄體客機A321neo，滿足更多市場需求。

華航也特別表示，深耕臺灣60年，華航引領台灣獨有的特色文化，在國際間發揚光大，例如一抹嫣紅的梅花尾翼、絕美意象的台灣文創系列彩繪機、嚴選台灣在地食材及特色農產品，或是至今依然是旅客最愛的華航牛肉麵、777及A350客機挑高設置的休憩空間Sky Lounge及融合青花瓷、水墨畫與現代工藝設計的空廚餐具等，每一階段訴說著不同的文化底蘊。