南港生技產業聚落BOT案開工

台北市柯文哲市長今（16）日參加南港生技產業聚落BOT案－台北生技園區開工動土典禮，台北南港生技園區是臺北市政府透過促參BOT方式，結合民間資源、專業與靈活營運思維，公私合力推辦的促進民間參與公共建設開發案，由市府與世康開發（股）公司在2018年4月30日簽訂投資契約，啟動全台首件聚焦生醫產業發展的BOT案，計畫基地逾1.5公頃，將由世康開發公司興建總樓地板面積近3萬坪的生技大樓，設置生醫創新育成中心，以優惠方案提供生技企業育成空間，並設置研發、試量產、商務辦公合一的產業空間，引進技術研發中後期或規模較為成熟之生技企業，滿足生技企業多元功能空間需求。

柯文哲表示，隨著產業升級改變及社會人口結構快速朝向高齡化發展，生技產業將成為全球產業經濟走向的焦點，台灣立足過去ICT產業發展的亮眼成績，與生技豐沛人才、紮實技術量能、完善健保體系與完整醫療數據資料庫，將可在結合資通訊與生技技術的智慧醫療、精準醫療等生醫資電Bio ICＴ產業領域大展身手，除可提供健康醫療之疾病前預防、疾病中治療、疾病後照護的全齡全程照顧外，社會人口結構的改變也將是生醫資電BIO-ICT產業發展的機會，成為下一個經濟發展的關鍵契機。

他指出，世康開發（股）公司團隊具有南港軟體工業園區的開發經驗，結合協力團隊-工業技術研究院在生醫產業園區、GMP廠房規劃設置的專業，將打造台北生技園區成為南港生醫廊帶驅動核心，園區大樓設計，從樓高、樓層單元、供電、排氣排水、汙水處理等設施設備，均依循生技產業法規標準與專業需求，以期讓進駐企業在最短時間可以就位使用。

另外，世康開發（股）公司將投注資源及2億元資金，提供生技產業所需技術研發、商機資金媒合、國際市場布局及研發儀器設備等軟硬體資源，以厚實園區營運及輔導量能。台北生技園區預定2023年啟動營運，將引進逾3,000名就業人口，帶動生技產業年產值超過500億元。