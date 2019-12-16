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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

星宇航空啟動招募會員 首創「家庭帳戶」累積哩程

2019-12-16 13:47經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

星宇航空今（16）日上午11時正式開賣，同時開始招募會員。星宇航空同時公布會員方案－「COSMILE」及各卡級名稱：Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，並於16日上午11時於星宇航空官網開始接受會員申請。

會員方案中包含國籍航空首創的「家庭帳戶」，讓一家人的獎勵哩程，可累積在同一帳戶中。同時也廣發英雄帖，邀請各航的高卡級會員（最高卡級及次高卡級），直接申請COSMILE的對等卡級會員身份，快速享有高卡級權益。

星宇航空會員方案於今年4月公開徵求命名，在2019份投稿中，經內部層層評選，最終選出由聶永真命名的「COSMILE」，該命名引用星宇的品牌精神，希望開拓旅人的宇宙觀，因此以「Cosmo+ Mil」及「Co+Smile」的雙結合式新字作為名稱。卡級則以旅人的角度出發，以不同深度及廣度的旅哲觀，設定了Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter 四種卡級，猶如旅客從探索到建立屬於自己的宇宙觀的歷程。

COSMILE的Logo設計靈感來自於飛機跑道入口的線條（Touchdown Zone Markings），當飛機於跑道上加速起飛時，由駕駛艙望向跑道，線條的速度感會呈現如同一個大寫的『Ｍ』字，而下方的三個圓點即象徵跑道燈。

會員卡片採金屬質感，卡面中心設計縷空的北極星，配合卡面手工雕刻的放射線條，只要將卡片朝向著任何光源時，即猶如北極星閃耀，意於星宇航空飛向星際。為方便旅客使用並落實環保，除最高卡級Insighter外，將不製發實體卡片，旅客可透過官網或APP瀏覽卡片資料。

星宇航空表示，考量現今家庭出國旅遊及青少年遊學的比率甚高，但在哩程累積上卻難以忠實回饋旅客的貢獻度，因此，在參酌各國際航空公司的會員制度及規章後，決定引用國際級航空採用的「家庭帳戶」概念，每一家庭帳戶由一位主會員與配偶及未成年子女（2歲至未滿20歲），最多六人組成，所有家庭成員們的獎勵哩程皆可合併累積至主會員的帳戶中，讓哩程管理及運用更加方便有效。

當未成年子女年滿20歲後，即會自動移出家庭帳戶，擁有獨立的會員帳戶及哩程。

針對已具備其他航空高卡級會員資格的飛行常客，星宇航空也主動招手，只要持他航最高卡級或次高卡級的會員，可透過客服中心或星宇航空官方網站的旅客支援，提出他航會員轉卡申請，並提供他航有效會員卡正反面影本，及他航會員近一年搭乘紀錄，客服中心於收到申請資料後30個工作天內，將主動告知申辦結果。

2020年12月31日前提出申請，通過審查者將可擁有該卡級效期四年，相關晉升與續卡標準將比照COSMILE會員方案。欲申請他航會員轉卡前，務必先成為COSMILE會員，且終身只得申請一次。

旅客可透過星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請加入COSMILE會員，入會完成即可獲贈1,000哩，完成首次搭乘還可獲得額外贈送1,000哩，逐步累積與星宇共譜的美好旅程。

星宇航空公布會員方案－「COSMILE」及各卡級名稱:Traveler、Adve...
星宇航空公布會員方案－「COSMILE」及各卡級名稱:Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，並於16日上午11時於星宇航空官網開始接受會員申請。　圖／星宇航空提供
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