買阿聯酋杜拜機票送住宿與簽證 活動延長到12月22日

阿聯酋航空先前推出的購買杜拜機票贈送免費住宿、來回額外10公斤行李托運限額與免費簽證優惠活動廣受好評，活動延長至2019年12月22日截止，尚未訂購的台灣旅客千萬別錯過。

阿聯酋航空表示，這次優惠的購票日期延長至2019年12月22日，飯店住宿期間則為即日起至2019年12月27日止和2020年1月3日至2020年5月31日止。經濟艙優惠機票含稅價自1萬9,999元起，包含羅夫公園酒店（Rove at the Park）或健康城羅弗酒店（Rove Healthcare City）兩晚住宿；商務艙優惠機票含稅價自7萬9,999元起、頭等艙自15萬8,999元起（含稅價），包含入住兩晚天際地標酒店（Address Sky View）或杜拜購物中心地標飯店（Address Dubai Mall）。

除此之外阿聯酋航空更貼心提供旅客往返杜拜額外10公斤的行李限額。

這次優惠機票可於阿聯酋航空網站emirates.tw/en/dubaipush購買，付款前輸入優惠代碼「FEDUABAI」即可成功預訂免費住宿。