蔡英文總統：未來十年觀光將創兆元規模產值

為共創台灣觀光產業發展願景，交通部觀光局於今（16）日舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，蔡總統出席時表示，有鑑全球觀光產業發展快速，各國透過觀光帶動區域平衡及在地發展，有助於提升國家整體經濟發展。

台灣在邁向2030年應更著重深耕主力市場、開拓潛力市場、擴大跨域市場，並推動全域旅遊，以觀光旅遊業為優勢產業，來帶動新的區域發展。未來十年，觀光將創造兆元級規模的產值，將集國家之力量建設觀光，重新定位觀光發展的角色。

交通部長林佳龍部指出，觀光是驅動經濟發展的重要引擎，從國家整體發展高度，應重新定位觀光發展的角色，為達成以「觀光立國」的發展願景，確立「觀光主流化」的施政主軸、成立觀光署擴大投入資源，交通部將率先而行，訂定在2030年時達到來台旅客突破2,000萬人次、國旅2.4億人次之目標，讓觀光成為帶領國家整體經濟發展的火車頭。

交通部說，台灣這幾年受國際政治情勢變化，使觀光推展備具挑戰，在產官學等各界及中央地方一起打拼努力下，連續五年迎接千萬旅客，並於12月13日迎接第1,111萬人次來台旅客，再創歷史新高，台灣已站穩千萬觀光大國行列，交出亮眼的成績單。總統也特別感謝為觀光打拼的各界先進，長久以來努力推動臺灣觀光不遺餘力，使台灣觀光發展更蓬勃，讓世界看見台灣。

觀光局規劃「Tourism2030台灣觀光政策白皮書」，邀請產官學界代表，前後歷經共計16場會議討論，集結多次會議所研擬之重點。這次會議延續前次會議的「政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備」的六大分組再深度討論，讓政府各部會與數百位產業界代表有更緊密的交流管道形成共識，現已有初步的方向和成果。會議結論如下：

一、 在「政策制度」方面，以「觀光立國」、「觀光主流化」的目標出發，提升觀光局為「觀光署」，研議制定《觀光發展法》、區域觀光發展組織，並期待2030年來台旅客超越2,000萬人次、國旅達2.4億人次，觀光來台旅客及國民旅遊總產值（消費金額）達新台幣1.7兆元。

二、 在「市場拓源」方面，將持續推動國際主力、潛力及特定族群市場，型塑台灣區域品牌，鼓勵國民旅遊策進措施，建構與布局台灣觀光國際行銷海空支援體系，健全中央、縣市政府、公協會、區域觀光組織之行銷分工策略，投入觀光國際宣傳資源與跨部會整合，以廣拓觀光市場。

三、在「智慧觀光及旅運」方面，持續強化觀光產業數位育才、轉型及多語觀光資訊服務；建構以使用者為核心的交通整合行動服務典範，積極導入票證整合、行動支付與線上訂票功能，以提升乘客便利性、友善度，並因應當前數位發展趨勢，加速政府與民間通透、互惠社群網絡平台之建構，擴大觀光數位行銷效益。

四、在「旅行產業」方面，結合旅行業公協會組織之能量，協助旅行業導入數位化應用及發展適合的商業營運模式，辦理旅遊平台、各學校校外教學(實習)與旅行社業務之媒合及海外行銷。同時，滾動檢討旅行業管理制度，研議大眾運輸系統應有罷工預告期，以維護旅遊消費者權益，並加強產學連結機制，厚實觀光人才培力，也建立觀光人力資源媒合平台。

五、在「旅宿及遊樂業」方面，將強化旅宿業及遊樂業輔導管理機制，推動旅館業管理法制一元化，健全旅館產業人才培訓認證分工機制，並輔導觀光產業結合數位化應用，透過主題差異化、深化品牌形象、特色產品開發等面向，提升旅遊服務品質；營造健全觀光產業投資及經營環境，以利產業發展。