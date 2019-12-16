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郵輪團體旅遊 要派領隊

2019-12-16 15:04聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

消保處今天公布「郵輪旅遊定型化契約」，預計2020年1月中旬待交通部觀光局公告後...
消保處今天公布「郵輪旅遊定型化契約」，預計2020年1月中旬待交通部觀光局公告後實施。本報資料照片
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近年來郵輪旅遊市場快速成長，消費糾紛也時有所聞，為保障消費者權益，消保處今天公布郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項，明定契約審閱期間不得少於三日，適用郵輪團體旅遊，旅行業應指派領有領隊執業證的領隊帶團，全程隨團服務，消費者必須尊重船長絕對指揮權的特殊，預計2020年1月中旬待交通部觀光局公告後實施。

消保處簡任秘書陳星宏指出，郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項，明定郵輪旅遊指海上郵輪及河輪，郵輪本身就是旅遊地點。

陳星宏說，郵輪旅遊新規範的法規重點包括，旅行業宜告知旅客購買郵輪旅遊行程取消、延誤等相關保險，以因應郵輪旅遊行程實際航行時的不確定風險分擔。解約條款在郵輪旅遊部分的計算，按郵輪公司解約退款規定賠償。郵輪旅遊行程以外部分，按通知到達日距旅遊開始日之間距為賠償的計算。旅行業者也應載明嬰幼兒旅客的參團資格與收費。

消保處表示，1月中旬交通部觀光局公告實施後，旅行業者旅遊契約與規定不符合的話，主管機關得依消保法規定，命其限期改正，屆期不改正者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，若再限期改正而屆期不改正者，處以5萬元以上50萬元以下罰鍰，得以按次處罰。

根據消保處統計，過去關於郵輪旅遊申訴案件，主要爭議包括，嬰幼兒旅客參團資格規定、旅程中的簽證規定、郵輪上發生意外受傷時的處理機制與其費用分擔，以及領隊的派遣等相關情形最多。

由於郵輪旅遊的不可測因素較多，消保處建議消費者決定參加郵輪旅遊，宜投保旅遊不便險，雖目前無強制規定，消保處已著手規畫，希望未來能夠透過修法規定。消保處說，消費者務必要先請旅行業者提供完整資訊，再決定是否參團。

「郵輪旅遊新規範」法規重點
「郵輪旅遊新規範」法規重點
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郵輪陳星

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