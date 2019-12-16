羅麗芬-KY取得慈濟醫學中心授權 開發幹細胞保養品

羅麗芬-KY（6666）與花蓮慈濟醫學中心合作邁進一大步，日前於台灣醫療科技展中，與慈濟簽約「幹細胞多胜肽抗衰產學合作」，羅麗芬-KY表示，在該合作中已取得特定幹細胞萃取技術的授權，相關技術預期在慢性皮膚傷口具有應用價值，且具有開發成皮膚保養品之潛力。

羅麗芬-KY擁有自有品牌及通路相關市場開發及管理經驗，公司表示，在取得慈濟技術授權後，將盡速進行商品化並上市，搭配「私人定制」服務，開啟精準護膚美容健康領域新時代。未來慈濟也將協助在台灣規劃建置羅麗芬的GTP（人體細胞組織優良操作規範）實驗室，包括計畫申請、實驗室規劃、品質系統建立等，讓羅麗芬-KY在台可進行間質幹細胞相關應用與研究。

今年在中美貿易戰的影響下，中國大陸整體經濟成長趨緩，消費者購買意願降低。羅麗芬-KY坦言大陸市場消費力道成長減緩，公司面臨較大挑戰，但今年仍積極進行高效管理、優化終端營運的策略布局，包括創立養生品牌「綺易康」，推出客製化的「私人定制」服務、科學化數據管理的「百萬戰略店」計畫成長，並回台投資與慈濟醫學中心共同建立大健康平台，期待突破現有營運規模限制，帶動公司進入新的成長軌道。因此，即使貿易戰成常態，明年大陸消費成長可能仍受壓抑，公司仍力求保持近年的成長力。