瞄準「輕度開伙」商機 美威鮭魚新口味全聯獨家8折

每逢歲末耶誕、跨年佳節，飯店、餐廳總是一位難求，不想出去人擠人，不妨在家變身五星大廚，透過「調理食品」便能輕鬆打造一場賓主盡歡的派對饗宴，幸福迎接暖心冬季。

時序入冬，正是鮭魚最豐腴肥美、營養價值甚高的季節，鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，為讓消費者在忙碌之餘、佳節之際仍能輕鬆料理、優雅上菜，更能健康飲食，即日起獨家於全台全聯福利中心，推出將鮮嫩厚切鮭魚排搭香蒜味噌醬汁的「美威精選鮭魚排-香蒜味噌」，只要將鮭魚淋上醬汁，放入烤箱，輕鬆四步驟、10分鐘內，即可呈現鮭魚的美味菁華。

同時，此次Supreme Salmon美威鮭魚亦販售遵循日本傳統蒲燒工法、嚴選厚切鮭魚佐日本進口特製蒲燒醬汁甘甜入味的「美威精選蒲燒鮭魚排」，解凍後，只要在家簡單水煮、烘烤或微波，即可為家人做出一道松阪級鮭魚美饌。

美威鮭魚表示，因應小家庭、單身化、宅經濟等社會結構改變，民眾開伙型態逐漸傾向選擇方便、快速又兼顧健康的「調理食品」，看準「輕度開伙」商機，此次新推出的2支新品均提供2~3人份量，買一次、做一餐，不僅省去備料麻煩，也避免食材浪費。