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櫻花建迎交屋潮 Ｑ4業績衝

2019-12-16 11:30經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

櫻花建（2539）2020年新北三峽「櫻花學」品學區、台中「孩子王2」等四大案將完工入帳，推案金額達39.7億元。櫻花建總經理陳世英表示，2020年到2024年，每年完工建案將保持四個左右水準，總銷金額約248.8億元，確保獲利穩定成長。

櫻花建為台中建商，近年積極全台各地佈局推案，今年完工入帳建案量大增，前三季有桃園「櫻花博」、「櫻花學」博學區及家學區，還有台中「東山1號」等案，稅後純益來到4.8億元，年增3.28倍；毛利率28.91%。其中「櫻花博」、「東山1號」貢獻最大，總銷金額分別為14.9億元、8.6億元。成屋則有「活力水岸」4.5億元入帳。

展望第四季，櫻花建說，「孩子王」、「青上森」十月取得使用執照，總銷金額分別為21.1億元、25.2億元，將陸續入帳，挹注今年底及明年第一季業績。

陳世英指出，房市剛性需求穩定，新建案的銷售主要還是以首購、首換自住客為主，因為符合市場需求，2019年取得不錯成績。明年來看，各季均有建案會完工，首季為總銷6.9億元「櫻花學」品學區；第二季為總銷7億元「綴綻」；第三季為總銷5.6億元新竹「櫻花藝」，現正潛銷中；第四季為總銷20.2億元台中「孩子王2」。

櫻花學區

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