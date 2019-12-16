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「郵輪旅遊定型化契約」1月中公告實施 適用團體旅遊

2019-12-16 10:59經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

近年來郵輪旅遊市場快速成長，但消費糾紛也時有所聞，為保障消費者權益，消保處今（16）日首次公布「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」，明定契約審閱期間不得少於3日，適用於郵輪團體旅遊，旅行業應指派領有領隊執業證的領隊帶團，且全程隨團服務，但消費者必須尊重船長絕對指揮權的特殊性，預計2020年1月中旬待交通部觀光局公告後正式實施。

消保處簡任秘書陳星宏指出，「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」明定「郵輪旅遊」是指海上郵輪及河輪，且郵輪本身就是旅遊地點。

陳星宏進一步指出，此次「郵輪旅遊新規範」的法規重點還包括：旅行業宜告知旅客購買郵輪旅遊行程取消、延誤等相關保險，以因應郵輪旅遊行程實際航行時的不確定性風險分擔。解約條款在郵輪旅遊部分的計算，按郵輪公司解約退款規定賠償。郵輪旅遊行程以外部分，則按通知到達日距旅遊開始日之間距為賠償的計算。同時，旅行業者也應載明嬰幼兒旅客的參團資格與收費。

消保處表示，1月中旬待交通部觀光局公告實施後，若旅行業者的旅遊契約與「郵輪國外旅遊定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」規定不符合的話，主管機關將得依消保法規定，命其限期改正，屆期不改正者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，若再限期改正而屆期不改正者，處以5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得以按次處罰。

根據消保處統計，過去關於郵輪旅遊申訴案件，主要爭議包括：嬰幼兒旅客的參團資格規定、旅程中的簽證規定、於郵輪上發生意外受傷時的處理機制與其費用分擔，以及領隊的派遣等相關情形最多。

同時，由於郵輪旅遊的不可測因素較多，消保處建議消費者在決定參加郵輪旅遊，宜投保旅遊不便險，雖然目前並無強制規定，但消保處已著手規劃希望未來能夠透過修法，進一步做法律上的要求。

消保處提醒，消費者務必要先請旅行業者提供完整資訊，在了解相關訊息後、再決定是否參團。

郵輪陳星觀光

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