台中市招商大會 提供254公頃土地供廠商運用

為友善投資環境、創造商機，台中市政府上午舉行「2019投資台中招商大會」將市府招商案件、土地資源以「一站式平台」提供給投資者，總計推出16處開發用地，總面積達254公頃供廠商運用，預計將帶動750億元投資額，創造近2萬個就業機會。

這次的招商類別涵蓋科技與製造、倉儲物流、大型飯店、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、旅客服務、文創藝術、住宅及商辦等產業。市府將招商資訊整合式，一次性地提供給投資者，場外也將並安排各個招商單位設立攤位，提供專業招商諮詢服務。

副市長楊瓊瓔主持大會時，要大家為這一難得的成果給予掌聲，表示歡迎全世界的好朋友都到台中來投資。

經發局長張峯源表示，中部有大台中、彰化、南投、苗栗、雲林等廣大腹地、便捷的交通網絡，和中部科學園區及台中工業區等產業聚落，以及相對價廉且深具潛力的土地取得成本，為台中增添領先全台的潛力和動能。

他說，台中已成為各大企業主、跨國企業總部積極布局的焦點，市府也成立招商單一窗口及工作小組，盤點企業投資待解決案件，協助廠商排除投資障礙，同時給予研發補助、人才進用補貼和行政上的簡便，是台中市招商上的一大利基。