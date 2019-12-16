公部門狂標售 土地交易衝破3,000億大關

瑞普萊坊統計，包含地上權，今年全台土地交易一舉衝破3,000億，達3,069億元， 創下歷史新高。六都除了高雄市，其他都有雙位數的成長。台北市交易總金額920億元、年增155%，交易金額及年增率皆排名第一，成為雙料冠軍。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，今年土地市場交易暴量，主要公部門大舉標售抵費地、地上權。截止本月16日，包含國有財產署，鐵道局及各縣市政府，共標出1,016億元，較去年公部門標售720億元，增長了41%。

黃舒衛表示，台中市政府今年三季標售金額合計共254億元，為公部門標售金額最多的單位。鐵道局持續標售高鐵站周邊土地，包括桃園高鐵站，新竹高鐵站，台中高鐵站及台南高鐵站，共標出181億元，排名第二。

台北市今年雖然只有信義行政中心地上權標售案，但因物件稀有又位於信義計畫區，排名第三。第四名是國有財產署，今年最大的獲利來自本月9日由元大人壽以53.3億元得標的松江南京地上權案以及第一季台中市南屯區土地的標售。

第五名是台南市，光是6月26日一天就標出109億元。去年熱鬧滾滾的新北、高雄雖然金額未破百億，但個案價格屢創新高。

從需求面來看，今年土地交易最大買方是建商，共砸了2,290億元補庫存，占整體交易75%。今年十大土地交易，建商就搶占八席，有六家建商獵地超過百億，包括中石化， 寶佳機構，興富發集團，豐邑機構，茂德機構，元利建設。