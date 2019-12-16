華航60周年 GO無限大未來

華航今年成立六十年，紅梅揚姿機隊深入人心。 圖／華航提供 分享 facebook

今天是中華航空六十歲生日。華航昨在台北兒童新樂園舉辦員工周年慶祝活動，以「敬未來」為主題，運用企業識別色藍紅交織成「六十」字樣，勾勒出「GO」(出發) 與「∞」（無限大）標誌，象徵回顧與啟程，創造華航未來的航空運輸遠景。

中華航空從一九五九年成立迄今邁入第六十個年頭，從草創初期的兩架PBY水陸兩用飛機，到現今華航集團擁有逾百架先進航機，成為國際首屈一指航空，也是台灣飛航班次最多、規模最大的航空公司。

華航致力於企業社會責任逾十餘載，今年再與脫拉庫樂團聯手打造公益歌曲「牽牽手」，邀請機師及空服員歡唱，記錄華航六十周年投入環境保護與社會公益的成果。

近年全球航空市場需求成長，華航持續優化航網布局，二○一九區域航線包含金邊、帛琉、名古屋、高松及福岡，長程航線如洛杉磯、檀香山及墨爾本等航點增班，並開闢日本名古屋及印度孟買貨運航點，更規畫於二○二○年三月開航台北—菲律賓宿霧航班。華航七七七及Ａ三五○機隊廣受旅客好評，明年起將引進七七七Ｆ貨機及二○二一年的區域窄體客機Ａ321neo。

深耕台灣六十年，華航一抹嫣紅的梅花尾翼、台灣文創系列彩繪機、旅客最愛的華航牛肉麵、七七七及Ａ三五○客機挑高設置的休憩空間Sky Lounge，及融合青花瓷、水墨畫與現代工藝設計的空廚餐具等，每一階段訴說著不同的文化底蘊，未來華航仍持續以「台灣首選航空公司」為永續發展的願景。