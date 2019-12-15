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台灣生技醫療經濟貢獻低於ICT產業 柯文哲：很奇怪

2019-12-15 15:09聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市長柯文哲今天下午出席亞太地區醫療教育工商學術論壇，柯致詞時提到「4個輪子」論點，強調應追求平均發展，而台灣的醫療產業在輸出上，除了醫師之外，醫務管理其實相較有競爭力，他也認為政府官方難以打入的地方，透過醫療產業做為前導，很容易建議非官方的邦交關係。

柯文哲表示，車子有4個輪子，1個輪子大，其他3個輪小，很容易就換車；他從台大醫院出來，發現醫療體系只有醫生素質高，其他周邊管理、醫護等跟不上，整體醫療系統就會變差，因此要求一個系統的有效，他寧可4個都是中型的輪子，追求平均發展；今年論壇講全球化問題、柬埔寨義診心得，主要是跨領域討論醫療跟工商合作，他覺得醫療、教育及工商可以互相支援，所以也提出四個輪子的理論。

柯文哲說，他這個月接到菲律賓來的2名市長的要求，菲國2名市長跳過外交部，直接找北市府，希望北市能提供醫院經營相關經驗與協助，加上他去過東南亞國家，因此發現台灣醫院管理包含藥品管理等，反而在輸出醫療系統上是很有競爭力的，派醫生去不見得可以馬上給很多協助，但派一個醫療管理人才過去比較容易。

柯也表示，台灣醫療體系除了醫師，其他醫療體系等「輪子」的優勢在對外輸出時往往被忽略掉，他過去20年看到現在，其實台灣的醫療是很有競爭力的，最近去南港展覽館看了醫療展，他覺得很奇怪也想不通，過去聯考的時代，電機系、醫學系很熱門，但現在只有ICT產業股票占台灣股票市值45%，生技醫療產業在這經濟貢獻上表現卻很差，明明兩邊都有相當多的人才，很奇怪。

柯說，北市現在把生技產業當成ICT以外另一個重要的產業，為何以前表現沒有這麼好，一定有盲點，台灣儲備這麼大量醫療生技相關人才，如何投入產業有效利用的確是要思考的地方。

台北市長柯文哲今天下午出席亞太地區醫療教育工商學術論壇，柯致詞時提到「4個輪子」...
台北市長柯文哲今天下午出席亞太地區醫療教育工商學術論壇，柯致詞時提到「4個輪子」論點。圖／北市府提供
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台北市長柯文哲今天下午出席亞太地區醫療教育工商學術論壇，柯致詞時提到「4個輪子」...
台北市長柯文哲今天下午出席亞太地區醫療教育工商學術論壇，柯致詞時提到「4個輪子」論點。圖／北市府提供
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生技產業柯文哲

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