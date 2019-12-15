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民航局明審遠航陳述書 復飛與否「不會有答案」

2019-12-15 12:42聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

遠東航空12日無預警宣布暫停營運，雖然董事長張綱維說是烏龍一場，還對員工程和旅客承諾會盡快復飛，不過一切還是要取決於審酌意見陳述書以後的結果，決定是否開罰及廢證。對於明天將審航遠航13日晚間提出的陳述書，民航局表示，要到法律保障陳述意見截止日後才會有決定，意即不會有答案。

按照交通部指示，民航局面對該份陳述書時，必須從飛安及財務面嚴格審查。民航局說，因為法規保障遠航陳述意見的權利到18日下午5時，在這之後才會有決定。據了解，明天僅會釐清遠航是否有依據民用航空法規定，於60天前申報停航，其他暫不討論。

按照民航法規定，停業須在停業前60天申請，否則可廢止民用航空業許可證。遠航雖在12日立即送出暫時停業申請公文，民航局當天已火速決定開鍘最重罰鍰300萬元，並通知遠航將開罰廢證。

成功大學交通管理學系教授戴佐敏說，對於遠航是否能復飛仍存在變數，陳述書審查過與不過都有可能，最重要的確保遠航飛安無虞。

戴佐敏說，遠航的問題並不是挹注10億資金就能解決，還是要看後續財務狀況能不能改善，畢竟機隊需要更新，人員訓練也要費用，「飛安是錢堆出來的，航空公司經營沒那麼簡單」。

交通部長林佳龍今天接受媒體採訪時說，遠航雖然提出陳述書，但不代表就可以得到民航局的背書。如果遠航希望能夠復飛，必須對停飛解釋清楚，解決停飛所造成的傷害，看起來目前包括對於旅客、旅行社，這些消費者權益的處理，還沒有很妥善。

遠東航空12日無預警暫停營運。記者黃義書／攝影
遠東航空12日無預警暫停營運。記者黃義書／攝影
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遠航民航局飛安

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