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遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

2019-12-15 10:01聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

遠東航空12日無預警宣布停營運，隔日董事長張綱維改稱「烏龍一場」盼復飛，並於昨天送交陳述書，交通部民航局將於明天審酌，決定是否開罰及廢證，然而業界人士卻對復飛不樂見，一旦停飛，其資源必定成為他航爭取的目標。

目前遠航有飛的國內線包含台北、台中、高雄、澎湖、金門；兩岸航線有太原、合肥、海口、福州、廈門；國際航線則有日韓地區的新潟、秋田、福島、濟洲，和東南亞地區的峴港。

業內人士說，遠航一旦停飛，對國內線衝擊較大，尤其是台北─金門航線，不過這也是遠航取得航權中，含金量相對高的一條，對其他航空業者來說是有價值的。

另外，他說，松山機場僅有兩個棚廠，一是遠航所有，而是華信和立榮共用，一旦停飛，棚廠價值就提高，會吸引立榮或華信，甚至其他航空業者爭取，剛成立的星宇都有可能，因為飛機維修需仰賴棚廠空間，遠東現有棚廠就是個好位置。

對此，開南大學空運管理學系主任盧衍良說，遠航在松山的棚廠的確是個很好的點，不僅適用於一般民航運輸業，普通航空業裡的商務專機也有需求，會吸引業者爭取，「對大老闆來說，總希望自己飛機不要經歷風吹日曬雨淋」。此外，棚廠外的辦公區域，同樣有其價值，一旦爭取到遠航現有的辦公區域，相關部門進駐後更可以內外兼顧。

至於航權，盧衍良說，運能斷掉後有它的價值存在，其他業者在評估操作等成本後，自然就會決定要不要進來。以國內線飛金門來看，遠東或華信可以以增班來補充運能，至於星宇會不會有興趣，要看該航空的布局，有沒有轉進國內市場必要。

成功大學交通管理學系教授戴佐敏表示，遠航在松山的棚廠很好，航權也不錯。遠航現在的主力在國內線，金門、澎湖都算是好航線，獲利也穩定，若遠航影運發生狀況，國內其他航空公司會希望把運能補上。

戴佐敏說，金門航線又算是其中更好的航線，其成長跟小三通有關，跟廈門很近，遠航第一次出狀況的時候，也是先把台北─台南航線停掉，挪去飛機金門，顯見對金門這條航線的重視。

遠航12日無預警宣布暫停營運後，外界研判復飛機率不大。本報資料照片
遠航12日無預警宣布暫停營運後，外界研判復飛機率不大。本報資料照片
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遠航航線金門

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