中鋼48周年廠慶動 今日登場

中鋼今（14）日於小港行政區舉辦48周年廠慶活動，以結合未來20年趨勢-「綠能產業」、台灣第一個自主產業鏈-「水下基礎」，呈現「智能創新 中鋼好風光」的活動主軸，在經濟部沈榮津部長、勞動部許銘春部長與中鋼翁朝棟董事長及各界貴賓共同啟動舞台風力發電的扇葉下，同時點亮螢幕，象徵「台灣亮起來」，代表中鋼響應國家能源政策，致力於再生能源之發展，點亮台灣綠能產業。

翁董事長致詞時表示，今年鋼鐵市場受美中貿易戰影響，尤其第3季以來鋼鐵需求疲弱、原料價格上漲，亞洲主要鋼廠今年前三季經營結果，獲利都大幅下滑。

不過，在這麼艱困的經營環境下，公司第3季合併稅後淨利率2.93%，僅略低於韓國浦項的3.11%，這要感謝經營團隊、企業工會及全體同仁的共同努力。

展望明年鋼鐵市場，隨著亞洲各鋼廠1月份的盤價皆陸續開漲盤，審慎樂觀預期第1季的鋼價景氣可望逐步回升。同時，也規劃新盤價制度，未來開盤將力求公平合理，為產業發展建構更健全的機制；為客戶、員工及股東、社會創造多贏、共贏。

翁董事長進一步說明，今年廠慶主題是「智能創新 中鋼好風光」，除強調目前公司正大力推動智能產銷工作外，在舞台左側更設有風電水下基礎及光電太陽能專區，其中興達海基公司廠房將在12月底竣工，集團建置80MW太陽發電容量也預計在今年12月底達標。

因此，不管是面對鋼鐵市場的挑戰，或是投入臺灣新趨勢產業－綠能產業，都要講求突破框架的創新做法，希望大家發揮敏銳的觀察力、創新力，持續優化生產流程、降低成本，穩健前行，提升公司競爭力。

今日廠慶活動首先戰鼓旗藝表演，鼓舞員工士氣。除公益園遊會外，亦邀請高雄市茂林國小魯凱族歌謠隊表演，以傳統自然發聲法傳唱歌謠，帶給現場員眷們滿滿的感動，也鼓勵員眷們認識偏鄉學校，並給予更多關心與照護。

廠慶舞台特別規劃風電、光電、智能三大專區，展示興達海基「管架式水下基礎」、中鋼光能「太陽能光電系統」、智能研究領域「無人天車」及「轉爐出鋼VR情境模擬」讓來賓及員眷瞭解中鋼集團用心投入綠能及智能創新。