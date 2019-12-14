驚！資源回收作業勞工 暗藏這些危機卻不自知

研究所公布「我國資源再生產業金屬回收作業勞工危害暴露調查研究」，發現當工業或民生產品廢棄後，產品再生過程進行破碎、酸洗溶解消化、萃取回收及再生作業時，勞工可能暴露於銦、鈷、銀、硝酸、鹽酸、硫酸等化學品危害，如果沒有佩戴合適的呼吸防護具及眼、臉與皮膚防護具（手套、防護衣等），將可能危害勞工健康。

勞安所調查發現，在稀貴金屬回收作業中，空氣中金屬粉塵的金屬元素組成比例，與當日工廠回收料的型態，以及提煉的目標物相關，粉（破）碎作業產生的金屬粉塵濃度相較其他作業區高，如處理金屬含量較高物質，金屬粉塵濃度也較高。

以銦（In）、鈷（Co）及銀（Ag）為例，勞工作業中我國現行容許暴露標準分別0.1 mg／m3、0.05 mg／m3、0.01 mg／m3，超過即可能對勞工健康產生危害風險，例如引發肺水腫、肺炎等肺部疾病及銀質沈著症。

勞安所表示，當廢棄物進入再生循環，進行破碎、分選過程中，空氣中易會散落金屬粉塵，拆解破碎後的廢棄物加入鹽酸、硝酸及硫酸等強酸溶解，或是以氰化物剝離取得稀貴金屬溶液的化學處理時，設施非完全密閉，則可能使勞工暴露特定化學物質，如果沒有佩戴合適的呼吸防護具及眼部、臉部與皮膚防護具（手套、防護衣等），可能危害勞工健康。

勞安所建議，回收業者應適當阻隔粉碎機機台，以及處理金屬含量較高各類物質、破碎區及完成回收再生金屬等區，並增加局部排氣裝置，將作業空間區隔，避免粉擴散到其他區域，造成作業人員直接暴露金屬粉塵。

作業勞工應佩戴適當的防護具（如呼吸防護具、手套、工作服等），且經常洗手，避免經口進入人體內。