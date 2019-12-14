麗明營造25周年感恩音樂會 平安夜登場

國內知名營造集團麗明營造創立25周年，董事長吳春山宣布，將於12月24日平安夜，在台中國家歌劇院舉辦「麗明25．營造幸福」感恩音樂會，預計將有2,000人參加。

這場感恩音樂會將邀請長榮交響樂團、新古典室內樂團，以及曾在2017維也納國際青少年音樂節奪下弦樂組冠軍的親愛愛樂弦樂團表演。擁有渾厚歌喉、在中部房地產業界以好歌聲博得不少喝彩的吳春山，也將上台獻唱。

矗立於台中七期精華地段、有世界九大地標建築的台中國家歌劇院，於2014年外部鷹架卸除後，負責承攬該工程的麗明營造適逢公司成立20周年，特別以這棟造型獨特的建築物為背景，在正前方夏綠地廣場舉辦露天音樂會，吸引數千民眾前來聆賞。

當晚在悠揚的樂音聲中，吳春山默默許下心願：「等歌劇院蓋好，我們要到裡面辦一場音樂會」，而這個願望，將在今年12月24日平安夜實現。

由日本知名建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，彷彿自然洞穴般-「除地板與邊界，沒有一處是直線」的特殊造型，其建築施工方式在營造工程界史無前例，難度無法預測，導致工程發包時乏人問津，連續流標五次。

吳春山抱著為台灣爭光的決心，與經營及工程團隊研究再三，決定勇敢迎接挑戰。

他說，儘管接踵而至的困難一一襲來，麗明團隊仍不屈不撓，更為此研發出多項專利工法，興建過程中吸引各國專業人員前來取經，大幅提升台灣在全球營造工程界的能見度。也因此，台中國家歌劇院的落成，對麗明營造有著相當特殊的意義。

台中國家歌劇院正式啟用後，節目單中常見海內外知名團體前來演出，使用率相當高。

吳春山為了一圓當時夢想、更感謝當年興建歌劇院不眠不休、共同打拚的夥伴及好友，決定選擇在公司成立25周年時舉辦感恩音樂會，並早在去年就訂下可容納2,000餘人的大劇院檔期，推出一連串精彩節目。

吳春山說，音樂會除了特別選在溫馨喜樂的平安夜，同時加碼舉辦「紅運當頭─紅衣身上套、好運跟著到」活動，當天只要從家裡穿著輕便服裝到場，套上公司準備的紅色長袖連帽T恤，就能以最舒適的姿態享受當晚的音樂盛宴。

據了解，這件好運帽T恤的圖案設計，來自多才多藝的龍寶建設董事長張麗莉，她巧妙結合了麗明25周年，以及吳春山特別喜愛的動物，穿起來讓人氣色紅潤、充滿喜氣。