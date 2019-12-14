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市政特區與美術館為鄰 「磐龍」稀有地段獲台商青睞

2019-12-14 01:52經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

新竹市首件自辦都更案「磐龍」，是新竹市中心稀有的緊鄰美術館、並坐擁護城河親水公園第一排的景觀豪宅，刻正舉行「陳麗雲膠彩畫展」，開啟建築空間美學與花鳥山水的生態對話

專案經理王成豪表示，「磐龍」基地位於千米綠園道、及百米水岸的絕佳地理位置位新竹市中央路、文化街繁華區段，擁有市區難得的公園綠地水岸，巨城百貨商圈繁華生活機能，因地段具高度稀有性深受青睞，美中貿易戰未落幕，台商回流投資態勢益發顯著。

根據最新內政部統計顯示，新竹房市買賣移轉統計交易量，穩居全台之冠。足證新竹市房地產市場除基本剛性買盤外，更有聰明資金積極搶進首選市中心新精華區域優質標地置產。該案去年底取得使用執照後，目前開始陸續辦理交屋。

新竹古名竹塹城，清朝即設治「淡水廳治」於現今的新竹市，日治時期設「新竹州廳」即現在的新竹市政府，轄區包括如今的：桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣。造就新竹市中心市政特區發展較早，交通發達便利、生活機能成熟，也導致區域內精華土地一地難求。

在地建設公司金旺宏實業，攜手弘新建設耗時近十年，買下原新竹縣、新竹市政府的土地，並成為竹市第一件自辦都更案，推出地上23層、地下4層的「磐龍」壹號樓頂級規格豪宅案，更深受新竹在地自營商、醫師族群與以新竹地緣性緊密的台商、企業主青睞。

「磐龍」公共空間禮聘榮獲世界多項設計大獎，北市豪宅空間設計大師王勝正操刀，從挑高10.2米古典奢華風格壯麗大廳、如美術館般Sky lounge、還有挑高7米空中宴會廳，滿足企業主社交與商業活動全方位的不同需求。

為展現藝術與空間美學的結合，近期「磐龍」舉辦系列藝術對味豪宅饗宴，將透過美學畫作甚至精緻的珠寶藝術，與建築空間美學串連感動生命的連結。

陳麗雲膠彩畫展，正在「磐龍」壹號樓Sky lounge展出。記者李珣瑛／攝影
陳麗雲膠彩畫展，正在「磐龍」壹號樓Sky lounge展出。記者李珣瑛／攝影
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「磐龍」壹號樓夜間外觀燈飾。業者／提供
「磐龍」壹號樓夜間外觀燈飾。業者／提供
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「磐龍」壹號樓位於護城河百米水岸第一排。業者／提供
「磐龍」壹號樓位於護城河百米水岸第一排。業者／提供
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陳麗雲膠彩畫展，正在「磐龍」壹號樓Sky lounge展出。記者李珣瑛／攝影
陳麗雲膠彩畫展，正在「磐龍」壹號樓Sky lounge展出。記者李珣瑛／攝影
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豪宅都更美術館

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