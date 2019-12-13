豐境建設總座邱名仕 接中市建築經營協會理事長

台中市建築經營協會風光邁入第十年！今(13)日晚間在林酒店舉行理事長交接典禮，豐境建設總經理邱名仕，自大熊建設董事長梁信雄手中接下重任，正式成為協會第十屆理事長。

1976年次的邱名仕，逢甲大學土木工程系畢業，擁有英國理茲大學建築結構博士學位。

邱名仕除感謝所有會員的支持外，更期勉大家要像前輩們一樣，不計與不懼，共同為這個幸福產業繼續努力。梁信雄則感謝建經十大休閒社團，這一年來辦理的各項國內外活動與競賽，活絡了會員間的熱情參與。

台中市建築經營協會由建築相關行業的會員廠商所組成，會員數超過300人，成員樂於交流、學習，協會旗下多個運動社團發展蓬勃，最受各界推崇的「大師講座」， 年年都有精彩亮點，甚至掀起風潮，吸引不少公會團體取經、爭取合辦，獲得極佳口碑。

邱名仕表示，明年將以「十年豐采·嶄新未來」為目標，聚焦大師講座、論壇、 海外參訪等年度三大活動。

廣受會員好評、也是協會重要傳承活動之一的「大師講座」，已在教委會成員提前啟動下，邀請到荷蘭Macanoo、MVRDV、紐約KPF建築事務所、華人照明先驅周鍊、日本竹中工務店、佳士得主席張丁元、台灣流通業教父徐重仁等跨領域國際級講師，無論是建築與都市議題，亦或是以商界眼光剖析的演說，都將更為深入及開闊，精彩可期。

此外，預計2020年9月舉辦「宜居城市」新生活提案論壇，將以城市生活為核心，探尋下一階段台中都市規劃與住宅設計的可能。

一年一度的協會海外參訪，也在回應 「宜居城市」主題下，計畫前往「現代建築」發源地，也是「節能建築」的技術先驅德國，實地了解「被動式建築」等其他節能原理的運用方式。

越過成軍十年里程碑，台中市建築經營協會迎來嶄新轉捩點，由邱名仕領導的團隊呈現年輕化趨勢，為協會注入新活血，每月聚會地點與形式也進行調整、更貼近會員需求。