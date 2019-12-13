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不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

「澄石學而」賣破六成 邀鉤織藝術家傳遞幸福

2019-12-13 19:41經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部知名建商澄石建設，位於太平區太順路新光國小旁的「澄石學而」預售新案，今(13)日正式公開。澄石建設總經理李柏毅表示，此案潛銷預約已超過六成，顯示產品規劃與地段受到青睞，台中市自住型首購買盤強勁。

「澄石學而」今天特別邀請鉤織藝術家張麗真跨界合作，讓溫暖且饒富趣味的鉤織作品現身接待會館各個角落。這些裝置藝術具有繽紛色彩並結合故事性，創造特有藝術氛圍意境，傳遞幸福溫度，也與建案清新活潑的精神相呼應。

張麗真同時具備藝術家、畫家、詩人、作家等身份，擅長用鉤織、繪畫及文字，將日常事物編譯出與眾不同的視覺敘事。

她透過對生活的細膩觀察與自然體驗，熟稔地利用雙手以毛線鉤織成各式動、植物，並以柔軟線條和繽紛色彩，傳遞幸福溫度至作品中，成為一件件獨特又極富巧思的裝置藝術。

李柏毅表示，「澄石學而」鄰近74號快速道路太原匝道，可快速串連大台中，加上捷運紅線太原站、精武站，同時可享鐵路高架捷運化的便利交通。

此案位居新光重劃核心寧靜住宅區，伴隨優生校園、森意公園、太原太順林蔭綠廊，發展成熟的樹德、中山、一中商圈近在咫尺，可說是擁抱最適居生活圈。

此外，台中市政府已在東山高中興建游泳訓練中心場館，預計2020年底前完工，包含室內溫水泳池、排球場、重訓室等多樣化設施，將開放給社區民眾使用，周邊運動場域再進化。

李柏毅說，年輕購屋人重視優質文教環境，可以伴隨孩子成長。而此案附近有新光國中小、東山高中、台中一中、台中科大、葳格、常春藤、華盛頓等，明星學校林立，書香馥郁豐厚。

另外，附近還有德興、新安、三甲、景賢公園、太原太順綠園道、旱溪自行車道、大坑步道森意環繞，隨處都是令人流連忘返的綠廊街廓。

總銷10億元的「澄石學而」，規劃25至40坪2房、3房產品，戶數104戶，每坪單價在26萬至29萬元，主力總價2房約600萬至800萬元、3房約900萬至1,200萬元，吸引不少在地自住型買盤。

李柏毅強調，此案建築工法採用筏式基礎、SA級鋼筋續接器、箍鋼筋交錯綁紮，結構更安全穩固，提高耐震性。同時配備BWT德國淨水設備、Lifegear空氣清淨新風機等，全面推動綠能清新住宅，打造低碳、節能、健康與環保的友善居家環境。

張麗真透過對生活的細膩觀察與自然體驗，熟稔地利用雙手以毛線鉤織成各式動、植物，並...
張麗真透過對生活的細膩觀察與自然體驗，熟稔地利用雙手以毛線鉤織成各式動、植物，並以柔軟線條和繽紛色彩，傳遞幸福溫度至作品中，成為一件件獨特又極富巧思的裝置藝術。記者宋健生/攝影
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「澄石學而」規劃25至40坪2房、3房產品，主力總價2房約600萬至800萬元、...
「澄石學而」規劃25至40坪2房、3房產品，主力總價2房約600萬至800萬元、3房約900萬至1,200萬元，吸引不少在地自住型買盤。記者宋健生/攝影
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「澄石學而」總經理李柏毅(左)邀請鉤織藝術家張麗真(右)跨界合作，讓溫暖且饒富趣...
「澄石學而」總經理李柏毅(左)邀請鉤織藝術家張麗真(右)跨界合作，讓溫暖且饒富趣味的鉤織作品現身接待會館各個角落。記者宋健生/攝影
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位於太平區太順路新光國小旁的「澄石學而」預售新案今日公開。此案潛銷預約已超過六成...
位於太平區太順路新光國小旁的「澄石學而」預售新案今日公開。此案潛銷預約已超過六成，顯示產品規劃與地段受到青睞，台中市自住型首購買盤強勁。記者宋健生/攝影
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「澄石學而」規劃25至40坪2房、3房產品，主力總價2房約600萬至800萬元、...
「澄石學而」規劃25至40坪2房、3房產品，主力總價2房約600萬至800萬元、3房約900萬至1,200萬元，吸引不少在地自住型買盤。記者宋健生/攝影
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裝置藝術藝術家

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