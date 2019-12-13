力抗釘子戶 最大海砂屋延壽國宅I區明年3月後拆定了

由中工擔任實施者所進行全台最大海砂屋都更案－延壽國宅，目前已完成延壽國宅M區（案名：中工常翠），及K區（案名：中工耘翠）兩大區，已讓115戶原住戶重回家園；目前還有I區、J區持續走都更。

中工指出，延壽國宅I區在今年1月核定辦理拆遷相關作業，惟因該區仍有不同意戶，經公司與未同意戶溝通後，兩造在6月開始辦理法定協調作業。歷經四次協調、長達半年的法定作業程序，北市府專案小組委員充分討論後、並在本（12）月10日專案小組會議後決議，全體住戶需在明年2月29日搬遷完畢，未搬遷者北市府將依都更條例第57條規定辦理拆除。

中工表示，雖然I區仍有未同意戶，不過公司將在拆除前持續與不同意戶協調溝通，希望完善後續搬遷作業、圓滿每個家庭；待全體住戶搬遷後，公司將進行為期三至四個月的拆除作業，完成後隨即動工，預計全案四年內完工，並成為樓高24樓、松山區最高的住宅地標大樓。

延壽國宅I區在2001年經鑑定為海砂屋，即開始籌劃社區海砂屋重建作業，社區原為地上7層、地下1層之7樓集合住宅，從辦理都更劃定作業迄今已達8年之久，目前僅1%尚未同意，已取得99%的住戶同意。